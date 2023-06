Juhannusviikonlopulle odotetaan lämmintä, mutta epävakaata säätä – aurinko paistaa erityisesti maan länsiosassa

Tämän vuoden juhannuksen sää tulee olemaan vaihtelevaa, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Tänään keskiviikkona tehdyn ennusteen mukaan lännestä saapuu Suomeen sade- ja ukkoskuuroja, sekä paikoin runsaampaa pilvisyyttä mukanaan tuova matalapaine.

– Juhannusaattona sateinen ja pilvinen vyöhyke ulottuu todennäköisesti Pohjois-Karjalasta Pohjois-Pohjanmaalle, kun taas muualla on monin paikoin aurinkoista ja poutaa, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle tiedotteessa.

Epävarmuutta lisää halki maan ulottuvan epävakaisen vyöhykkeen hidas liikkuminen.

Lämpötilaa luvataan 20–24 astetta, pilvisille ja sateisille alueille 17–20 astetta. Lämpimimmät alueet ovat maan länsiosassa vesistöjen äärellä, ja etelässä lämpö voi nousta jopa 25 asteeseen. Yön aikana lämpötila laskee 10–16 asteeseen. Mahdolliset sateet ovat kuuroluonteisia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suomen lounais- ja pohjoisosissa aaton tapaan myös juhannuspäivä on varsin aurinkoinen ja lämmin; suuressa osassa maata ylin lämpotila on 20–25 asteen välillä. Sunnuntaina sade- ja ukkoskuuroja esiintyy erityisesti maan kaakkoisosasta Pohjanmaalle ulottuvalla alueella, mutta vähemmässä määrin myös muualla etelä- ja keskiosassa. Sunnutain ylin lämpötila on 21–26 astetta.

Tuulet ovat varsin heikkoja juhannuspyhien aikaan, mutta maasto on kuitenkin hyvin kuivaa. Metsäpalovaroitus on siis todennäköisesti suuressa osassa maata voimassa.

– Juhannukseksi ennustetut sateet voivat kuitenkin muuttaa tilannetta, joten metsäpalovaroituksia kannattaa seurata Ilmatieteen laitoksen varoituskartalta. Lain mukaan metsäpalovaroituksen ollessa voimassa juhannuskokkoja ei saa polttaa, Saarikalle muistuttaa.