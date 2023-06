Ruotsinsalmenpolulla Pansiossa syttyi keskiviikkoaamuna maastopalo, kun heinikkoa syttyi noin kymmen neliömetrin alueella tuleen.

– Aurinko on todennäköisesti osunut lasinsiruihin, ja siitä on syntynyt prisma. Heinikko on niin sanotusti syttynyt itsestään, kertoo päivystävä palomestari Niko Koski.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai palon sammutettua, eikä henkilövahinkoja ole.