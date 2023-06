Maskussa sijaitsevasta lammesta löydetty kaksi haitallista vieraslajia – kiehkuravesirutto ja aurinkoahven uhkaavat lammen alkuperäislajistoa

Pohjois-Amerikasta peräisin olevaa vieraslajikasvia kiehkuravesiruttoa (Elodea nuttallii) on havaittu Maskussa sijaitsevassa lammessa. Kyseisestä lammesta on löydetty myös aurinkoahven (Lepomis gibbosus), joka sekin kuuluu EU:n vieraslajiluetteloon, eli molemmat lajit on luokiteltu haitallisiksi.

Kolmessa muussakin varsinaissuomalaisessa lammessa aiemmin havaittu kiehkuravesirutto on uposlehtinen vesikasvi, jota käytetään akvaariolajina. Se on elinympäristössään voimakas kilpailija, joka voi paitsi huonontaa vedenlaatua, myös aiheuttaa merkittäviä muutoksia vesistöjen eliöyhteisöissä. Kiehkuravesirutto ei ole ihmiselle vaarallinen, mutta sen massakasvustot heikentävät vesistön virkistyskäyttöä. Myös aurinkoahven on voimakas kilpailija, ja sen hävittäminen on ollut vaikeaa.

– Sekä kiehkuravesirutto että aurinkoahven uhkaavat syrjäyttää lammen alkuperäislajiston, toteaa Maskun kunnan ympäristösihteeri Marika Karulinna tiedotteessa.

Kiehkuravesirutto leviää herkästi, ja leviäminen voi tapahtua esimerkiksi lintujen, veneiden ja kalastusvälineiden mukana tahattomasti. Kaikkia vieraslajeja koskee ympäristöön päästämisen kielto.

– Kiehkuravesirutto on levinnyt lampeen todennäköisimmin tahallisesti ihmisen levittämänä, mahdollisesti akvaariosta, Karulinna kertoo tiedotteessa.

Akvaarioon leviämisen alkulähteenä viittaa myös aurinkoahven, joka tunnetaan akvaariokalana. Akvaariota ei saa koskaan tyhjentää luonnonvesistöön.

Lampi, josta vieraslajit on löydetty, on asetettu käyttökieltoon vieraslajien leviämisen estämiseksi. Kielto koskee myös koirien uittamista. Lisäksi myös muita alueen vesistöjä kayttäviä pyydetään huolehtimaan, ettei kasvinosia siirry vesistöstä toiseen; kasvinosien poistamiseen rantaleluista, eläimistä ja mahdollisista kulkuneuvoista kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota.

Kiehkuravesiruttoa ja aurinkoahventa löydettiin viime vuonna myös Paimion Ankkalammesta, joka pumpataan tänä vuonna tyhjäksi lajien hävittämiseksi. Myös Ankkalampeen lajit levisivät todennäköisesti akvaariosta, ja tyhjennystä varten on varattu yhteensä 250 000 euroa.