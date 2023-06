EU vaarassa jäädä akkualan kilpailussa jälkeen – tilintarkastustuomioistuin varoittaa hiilineutraalisuustavoitteiden epäonnistumisesta

EU on vaarassa epäonnistua akkuteollisuudelle asetetuissa tavoitteissa, varoittaa Euroopan tilintarkastustuomioistuin tänään julkaistussa kertomuksessa. EU:n pyrkimyksenä on nousta akkualalla maailmanlaajuiseksi voimatekijäksi, mutta akkutuotannon kapasiteettia ei välttämättä pystytä kasvattamaan riittävästi kasvavaan kysyntään nähden.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin kertoo tiedotteessaan, että eurooppalainen akkuteollisuus on jäänyt jälkeen kansainvälisistä kilpailijoista, erityisesti Kiinasta: maan osuus maailman tuotantokapasiteetista on 76 prosenttia. Vaarana on myös akkutuottajien sijoittuminen EU:n sijaan erityisesti Yhdysvaltoihin.

Euroopan komissio julkaisi akkuja koskevan strategisen toimintasuunnitelman vuonna 2018, ja akkutuotantokapasiteetin kehitys on ollut nopeaa. Kehitystä uhkaavat tilintarkastajien mukaan kuitenkin geopoliittiset ja taloudelliset tekijät.

Kilpailijoiden lisäksi haasteena on tiedotteen mukaan EU:n riippuvuus raaka-aineiden tuonnista; suurimmalla osalla raaka-aineita tuovista maista ei ole kauppasopimuksia EU:n kanssa. Näihin kuuluvat muun muassa Australia, Etelä-Afrikka, Gabon, Kongon demokraattinen tasavalta ja Kiina.

Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa varoitetaan erityisesti kahdesta skenaariosta, mikäli unionin akkutuotantokapasiteetti ei kasva odotetusti. EU saattaa joutua lykkäämään polttomoottoriajoneuvojen kieltoa vuodesta 2035 eteenpäin, mikä tarkoittaisi hiilineutraalisuustavoitteiden epäonnistumista. Toisaalta EU:n olisi pakko luottaa unionin ulkopuolella tuotettuihin akkuihin, mikä vahingoittaisi Euroopan autoteollisuutta ja sen työvoimaa.

– EU ei saa joutua akkujen osalta samanlaiseen riippuvuuteen, johon se joutui maakaasun osalta. EU:n taloudellinen itsemääräämisoikeus on vaakalaudalla, sanoo tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Annemie Turtelboom tiedotteessa.