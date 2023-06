The Coca-Cola Companyn pullottajakumppani, maailman kolmanneksi suurin Coca-Colan tuottaja Coca-Cola HBC eli Coca-Cola Hellenic Bottling Company ostaa Finlandia Vodkan brändin. Kreikkalaislähtöisen Coca-Cola HBC:n pääkonttori on Sveitsissä ja se on listattu Lontoon ja Ateenan pörsseihin.

Finlandia Vodkan brändi on tähän asti ollut amerikkalaisen alkoholiyhtiö Brown-Formanin omistuksessa. Brown-Forman hankki vodkan omistukseensa vuosien 2000 ja 2004 aikana. Kauppa toteutetaan niin, että Coca-Cola HBC ostaa Brown-Formanin tytäyhtiön Brown-Forman Finland Oy:n, joka puolestaan omistaa Finlandia Vodkan brändin. Kauppahinta on 220 miljoonaa dollaria eli noin 201 miljoonaa euroa.

Finlandia Vodkaa on valmistanut ja pullottanut Suomen valtion sijoitusyhtiö Solidiumin osaomistama Anora Group. Anora jatkaa Finlandia Vodkan tislaajana ja pullottajana yksinoikeudella vuoteen 2035 asti. Anora toimii myös vodkan jakelijana Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

– Finlandia Vodka on tärkeä osa Anoran historiaa ja perintöä, ensin brändin omistajana ja myöhemmin sen tuottajana globaaleille markkinoille strategisessa yhteistyössä Brown-Formanin kanssa. Odotamme innolla saman strategisen yhteistyön jatkamista ja syventämistä Coca-Cola HBC:n kanssa, sanoo Anoran toimitusjohtaja Pekka Tennilä yhtiön tiedotteessa.

Kaupan toteutuminen on Anoran tiedotteen mukaan ehdollinen viranomaishyväksynnöille. Vuonna 1970 esitelty Finlandia Vodka on Anoran mukaan Keski- ja Itä-Euroopan johtava vodkamerkki, jota myydään vuosittain yli 24 miljoonaa litraa maailmanlaajuisesti. Myynnistä reilut 60 prosenttia tulee Coca-Cola HBC:n toiminta-alueelta.

Coca-Cola HBC:n liikevaihto oli viime vuonna 9,2 miljardia euroa ja liikevoitto ennen veroja 623,6 miljoonaa euroa. Yhtiö toimii kaikkiaan 29 maassa Keski- ja Itä-Euroopassa ja Afrikassa.

Coca-Cola HBC:n valikoimiin kuuluvat virvoitusjuomien ja väkevien ohella esimerkiksi mehut, vedet, urheilu- ja energiajuomat sekä teet ja kahvit. Yhtiön valmistamiin brändeihin kuuluvat Coca-Colan ohella esimerkiksi Schweppes, Fanta, Sprite, Powerade, Vitamin Water ja Monster. Yhtiön suurimpia omistajia ovat The Coca-Cola Company ja luxemburgilainen Kar-Tess Holding, jotka omistavat 21 ja 23 prosenttia yhtiöstä.

Coca-Cola HBC valmisti Coca-Colaa myös Venäjän markkinoille, mutta lopetti sen Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainassa. Viime vuoden elokuussa tiedotettiin kuitenkin yhtiön aloittaneen Venäjällä paikallisen, Coca-Colaa korvaavan Dobry Colan valmistuksen. Dobry on myös yhtiön mehubrändi Venäjällä.

Artikkelia päivitetty 19.6. klo 11.49: lisätty tieto kauppahinnasta.