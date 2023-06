Meyerin Turun telakalta valmistuvan Icon of the Seas -aluksen on määrä irtautua laiturista ensimmäistä kertaa sunnuntaina illalla kello 22. Kyse on maailman suurimman risteilyaluksen testiajosta.

Lähdön piti tapahtua alun perin lauantaina illalla tai sunnuntaina aamulla, mutta säät viivästyttivät lähtöä, kertoo Meyer Turun viestintäpäällikkö Anna Hakala.

– Tämän hetken arvioitu liikkeellelähtö merikokeeseen on tuulen vuoksi klo 22 tänään illalla, hän kertoi sunnuntaina päivällä.

Merikokeessa aluksen laitteiden toimintaa ja suorituskykyä mitataan tositoimissa. Hakala kertoi aiemmin, että viimeiset työt laivalla ennen koetta saatiin tehtyä perjantaina.

