"Metsäpalon sammuttaminen voi viedä useita päiviä" – Metsäpalovaroitus voimassa koko maassa

Metsähallitus muistuttaa, että koko maassa on voimassa metsäpalovaroitus ja avotulen tekeminen on kielletty. Avotulella tarkoitetaan pelastuslaissa nuotiota tai muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tuli voi päästä irti maapohjan tai kipinöiden kautta. Myös kertakäyttögrillit ja risukeittimet siis luokitellaan avotuleksi.

– Metsäpalon sammuttaminen voi pahimmassa tapauksessa viedä useita päiviä, Metsähallitus muistuttaa tiedotteessa.

Tulenteko on tällä hetkellä sallittua myös esimerkiksi kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla vain hormillisilla tulentekopaikoilla, joissa on katto. Metsähallituksen kenttäpäällikkö Anssi Riihiaho toteaa, että tulen sytyttäjä on tulesta vastuussa ja omaa harkintaa kannattaa käyttää.

– Tulipalo voi syttyä ja levitä myös tupakantumpista. Nyt ei voi olla turhan varovainen, Riihiaho sanoo tiedotteessa.