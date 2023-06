Loimaa on Suomen ylivoimaisesti onnekkain Eurojackpot-kunta – onnekkuus vaikuttanut paikkakunnan pelaamiseen

18 Euroopan maassa pelattavan Eurojackpotin voitot osuvat yllättävän usein yksittäisiin paikkoihin. Suomessa onnekkaiden kuntien kärjessä on varsinaissuomalainen, vajaan 16 000 asukkaan Loimaa. Jos yli 20 000 euron voittoja suhteutetaan kunnan asukaslukuun, Loimaa on Suomen kunnista ylivoimaisesti onnekkain: kaupunkiin kertyneiden, yli 20 000 euron Eurojackpot-voittojen potti on yhteensä yli 125 miljoonaa euroa.

Loimaan onnekkuus nousi Veikkauksen mukaan Euroopan tason huipulle vuonna 2018, kun 90 miljoonan euron päävoitto meni Loimaan Prismassa pelanneelle viiden osuuden porukalle kierroksella 6/2018. Porukka kuitenkin lunasti voittonsa vasta kolme kuukautta arvonnan jälkeen. Toinen suuri voitto, 34,9 miljoonaa, meni Loimaan K-Citymarketissa pelanneelle henkilölle vuonna 2020. Myös tämän summan voittaja tajusi asian vasta viikon jälkeen.

Veikkaus kertoo tiedotteessaan, että Loimaan poikkeuksellinen Eurojackpot-onni on näkynyt kaupungin pelaamisessa. Suuret voitot tyypillisesti ruokkivat pelaamisintoa, ja Loimaalla vaikutus on saattanut olla myös pidempiaikaista.

– Yleisesti voisi sanoa, että mitä pienempi paikkakunta, sen enemmän paikkakunnalle osuneella voitolla on vaikutusta. Voitto nostaa pelaamisinnostusta yleensä korkeintaan muutaman kuukauden ajan. Näin kävi myös Loimaalla, jossa Eurojackpotin pelaaminen kasvoi parin kuukauden ajaksi kummankin voiton jälkeen, arvontapelien tuoteryhmäpäällikkö Juho Virnes arvioi tiedotteessa.

Loimaalaiset täysi-ikäiset käyttivät Veikkauksen vuoden 2022 laskelmien mukaan Eurojackpotin pelaamiseen keskimäärin 42 euroa vuodessa, koko Suomen keskiarvon ollessa 31 euroa. Osa peli-innosta voi kuitenkin selittyä myös muiden kuin paikkakunnan asukkaiden pelaamisella.

– On hyvin tavallista, että ohikulkijatkin pysähtyvät pelaamaan sellaisilla paikkakunnilla ja pelipaikoissa, jotka ovat saaneet erityisen onnekkaan maineen, kertoo Veikkauksen viestintäpäällikkö Pipsa Öhman.

Eurojackpotista on päätynyt Loimaalle päävoittojen lisäksi myös 173 000 euron voitto tämän vuoden kierroksella 21, 184 000 euroa viime vuonna, sekä 150 000 euroa vuonna 2014.