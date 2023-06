Hallitusohjelma paljastui ennen aikojaan – lakko-oikeutta rajataan ja maahanmuuttajat häädetään, jos töitä ei ole

Hallitusohjelma julkistetaan kokonaisuudessaan tänään perjantaina iltapäivällä, mutta Iltalehti kirjoitti jo aamulla käsiinsä saatujen julkaisemattomien hallitusohjelmapapereiden pohjalta, mitä tulevan pitää.

Hallitusohjelmapapereiden mukaan oikeutta tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin rajoitetaan. Laittomaan lakkoon osallistumisesta koituu 200 euron seuraamusmaksu työntekijälle. Laittomasta lakosta tuomittavien sakkojen yläraja nousee 150 000 euroon ja alaraja 10 000 euroon.

Maahanmuuton osalta odotettavissa on ollut merkittäviä kiristyksiä, ja Iltalehden tietojen mukaan sellaisia on myös luvassa.

Vuodetun hallituksen ohjelmaluonnoksen mukaan kotouttamislakia muutetaan niin, että järjestelmän painopiste on jatkossa tulijan velvollisuuksissa ja omassa vastuussa, ei tulijan oikeuksissa.

Työperusteisen maahanmuuton tärkeyttä korostetaan ohjelmassa, mutta työntekijän oleskeluluvan tuloraja nostetaan vähintään 1 600 euroon kuukaudessa. Työvoimaa pyritään ohjelmapapereiden mukaan saamaan jatkossa ensisijaisesti EU- ja ETA-alueelta.

Työperusteinen oleskelulupa sidotaan nykyistä vahvemmin työntekoon: Suomesta on poistuttava, jos maahan tulleella ei ole kolmeen kuukauteen ollut solmittua työsuhdetta.

Suomen pakolaiskiintiö on IL:n tietojen mukaan tarkoitus pudottaa alle puoleen. Kiintiö on tänä vuonna ollut 1 050, mutta jatkossa sen on sanottu olevan 500. Turvapaikkaluvan kesto pudotetaan kolmeen vuoteen. Kehitysyhteistyön määrärahoja leikataan neljän vuoden aikana hieman alle 900 miljoonaa.

Pysyvän oleskeluluvan ehtoja kiristetään merkittävästi. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi kielikoetta ja kahden vuoden työhistoriaa. Oleskeluluvan saantiin on kuitenkin tulossa tiettyjä poikkeuksia, joissa luvan saa helpommin. Kansalaisuuden edellytykseksi tulee kansalaisuus- ja kielikoe.

Vuoden 2035 ilmastoneutraaliustavoitteesta pidetään kiinni eli ilmastolakia ei ainakaan mediatietojen mukaan lähdetä muokkaamaan. Ongelmana on kuitenkin se, että tavoitteen täyttämiseksi Suomen tulee kasvattaa hiilinieluaan tai ostamaan korvaavan määrän nieluyksiköitä muilta EU-mailta, mikä voi maksaa jopa kuusi miljardia euroa. Mediatietojen mukaan EU:n kanssa yritetään neuvotella, voisiko Suomi välttyä korvaavien nieluyksiköiden ostamiselta. Hallitusohjelmaan ei myöskään tulla laittamaan erikseen mainintaa vuodesta 2035.

Yksi hallituksen kärkitavoitteista, julkisen talouden sopeuttaminen kuudella miljardilla, tullaan toteuttamaan mediatietojen mukaan pääasiassa leikkauksilla. Sote-menoista leikkaamalla ja työllisyystoimista on tarkoitus saada pari miljardia kummastakin. Iltalehden tietojen mukaan leikkausten osalta hallitusohjelmassa päästään kuuden miljardin sijaan noin neljään miljardiin. Sotesta pyritään saamaan säästöjä vuoteen 2027 mennessä 1,4 miljardia euroa ja vuoteen 2031 mennessä 3 miljardia euroa verrattuna vuoden 2023 talouden perusuraan. Tämä toteutetaan hallitusohjelmapapereiden mukaan kuitenkin kansalaisten perustuslailliset oikeudet huomioiden.

Sosiaaliturvajärjestelmäänkin on luvassa paljon muutoksia. Mediatietojen mukaan hallitusohjelmalla tavoitellaan yksinkertaisempaa ja työhön kannustavampaa järjestelmä.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että toimeentulotukea saavien määrä puolitetaan. Jos tavoitteet saavutetaan, säästyvät rahat voitaisiin ohjelman mukaan käyttää lapsiperheiden ja opiskelijoiden etuuksien parantamiseksi.

Järjestelmää yksinkertaistetaan hallitusohjelman mukaan perusturvan uudistuksella. Tarkoituksena on saada puoliväliriiheen eli vaalikauden puoliväliin mennessä yksi "yleistuki". Tuki olisi kolmiosainen, ja siinä olisi perusosa, asumisosa ja harkinnanvarainen osa viimesijaiseksi turvaksi. Sosiaaliturvan uudistukseen liitetään myös se, että matalapalkkaisten töiden vastaanottoa tehdään kannustavammaksi.

IL:n tiedot Irtisanomiset, määräaikaisuudet, paikallinen sopiminen ja lakko-oikeus Ensimmäiseltä sairauspoissaolopäivältä ei tarvitse maksaa palkkaa. Enintään vuoden määräaikainen työsopimus ei vaadi erityistä perustetta. Työntekijän irtisanomiseen riittää ”asiallinen syy”. Oikeutta tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin rajoitetaan. Laittomaan lakkoon osallistumisesta 200 euron seuraamusmaksu työntekijälle. Paikallinen sopiminen laajennetaan ohi työehtosopimusten ja luottamusmiesjärjestelmän.

Asumistukeen on tulossa portaittainen varallisuusraja. Opiskelijoille selvitetään yhteisasumista suosivaa vaihtoehtoa yleisen asumistuen rinnalle.

Hallitusohjelmassa on mediatietojen mukaan lisäksi sovittu paikallisen sopimisen laajentamisesta kaikkiin yrityksiin, riippumatta yrityksen työntekijöiden edustusjärjestelmästä tai siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon.

Yksi hallituksen tavoitteista tulee vuodettujen ohjelmapaperien mukaan olemaan 100 000 uuden työllisen saaminen. Tämä toteutettaisiin esimerkiksi tiukentamalla ansiosidonnaisen työttömyysturvan ehtoja. Turvan työssäoloehto pidennettäisiin 12 kuukauteen ja se karttuisi jatkossa tehtyjen työtuntien määrän sijaan ansiotulon perusteella. Käytännössä siis päivärahan saaminen sidottaisiin palkkaan.

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa myös porrastettaisiin. Ensimmäisen kerran ansiosidonnaista työttömyysturvaa leikattaisiin mediatietojen mukaan kahden kuukauden työttömyyden jälkeen 80 prosenttiin alkuperäisestä. Lisäksi työttömyysturvan suojaosat poistettaisiin.

Ansiotuloverotusta ollaan keventämässä etenkin eläkeläisiltä. Tämän uudistuksen tavoitteena on houkutella eläkeläisiä töihin. Myös muiden palkansaajien ansiotuloverotusta ollaan tietovuodon mukaan keventämässä. Kevennys tulee maksamaan satoja miljoonia euroja hallituskauden aikana.

Paikallisen sopimisen laajentaminen tapahtuu poistamalla työlainsäädännöstä järjestäytymättömiä, yleissitovaa työehtosopimusta noudattavia yrityksiä koskevat paikallisen sopimisen kiellot.

Mahdollisuus sopia työlainsäädännöstä poikkeamisesta helpottuu. Esimerkiksi yrityskohtaisella työehtosopimuksella voidaan poiketa työlainsäädännön säännöksistä, joista poikkeaminen on nyt mahdollista ainoastaan valtakunnallisella työehtosopimuksella.

Poikkeamismahdollisuudet kuitenkin edellyttävät, että työehtosopimus on tehty työntekijöiden puolelta joko työntekijöiden valtakunnallisen yhdistyksen tai siihen kuuluvan työntekijöiden yhdistyksen toimesta. Näin ehkäistään niin sanottujen keltaisten ammattiliittojen perustamista, jotka ovat työnantajan etuja ajavia näennäisiä liittoja.

Vuonna 2020 työnantajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK varoittivat, että paikallisen sopimisen laajentaminen voi kriisiyttää työmarkkinat.

Alkoholipolitiikka tulee mediatietojen mukaan vapautumaan hieman, kuten ennakkotiedot lupailivatkin. Kaupoissa saa jatkossa myydä enintään kahdeksan prosenttia alkoholia sisältäviä juomia. Puoliväliriiheen mennessä on tarkoitus selvittää, voitaisiinko raja nostaa 15 prosenttiin. Tämä tarkoittaisi käytännössä viinien tulemista ruokakauppoihin. Hallitusneuvotteluissa kristillisdemokraatit vastusti rajan nostoa näin korkealle.

Jatkossa alkoholia saa Iltalehden tietojen mukaan myydä verkossa. Tätä varten mahdollistetaan Alkon ja muiden kotimaisten toimijoiden verkkokauppa. Alkoholin etämyynti vapautettaisiin EU-maissa toimivien yritysten osalta. Alkoholipolitiikka saatetaan myös siirtää sosiaali- ja terveysministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kriisiin hallitusohjelmassa puututaan mediatietojen mukaan uudella Kela-korvausmallilla. Myös palvelusetelien käyttöä pyritään lisäämään.

Sote-kulujen kasvua pyritään hillitsemään 1,5 miljardilla eurolla.

Sote-alan henkilöstöpulaan puututaan selkeyttämällä työnjakoa ja tarkastelemalla kelpoisuusehtoja. Tavoitteena on, että sote-alan henkilökunta voisi jatkossa keskittyä mahdollisimman paljon asiakastyöhön. Lisäksi alalle kouluttamista lisätään sekä EU- ja ETA-maiden ulkopuolella koulutettujen ammattilaisten ammattioikeuden saamista nopeutetaan.

Sote-alan henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa hoivassa pidetään ennallaan vuoteen 2028 asti. Rinteen-Marinin hallitus oli päättänyt, että hoitajamitoitus olisi noussut 0,7 joulukuussa 2023. Yleisellä tasolla sote-lainsäädäntöä muutetaan perusterveydenhoitoa painottavaksi.

Turun tunnin juna on vuodettujen ohjelmapapereiden mukaan ainoa ratahanke, jota aiotaan edistää. Hanke tulee olemaan osa infrapakettia, johon kuuluu myös maakuntalentojen turvaaminen. Infrahankkeiden rahoitus on tarkoitus toteuttaa esimerkiksi valtionomaisuutta myymällä. Tätä on tarkoitus tehdä 4–5 miljardin euron edestä.

Sosiaalinen media kuohuu kauhisteluista perjantaiaamuna.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman tviittaa, että uusi hallitus on käymässä palkansaajien kimppuun.

Mikäli nämä tiedot pitävät paikkansa, uusi hallitus on käymässä palkansaajien kimppuun ennennäkemättömän rajuilla otteilla.



Tavallinen palkansaaja on joutumassa oikeistohallituksen kovan politiikkaan maksumieheksi. #hallitusohjelma

Turkulainen vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kommentoi ennätyspitkiksi venyneitä hallitusneuvotteluja jopa huvittaviksi, mutta on vakavana paljastuneesta hallitusohjelman sisällöstä. Hän kirjoittaa Instagramissa, että Orpon ja Purran johtama "leikkaushallitus" tulee kyykyttämään köyhiä.

Juttu päivittyy.