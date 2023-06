Vesibussi jumissa lähellä Turun satamaa – Kyydissä noin sata matkustajaa

Merivartioston partio hälytettiin keskiviikkona illalla avustamaan matkustaja-alusta Turussa. Aurajoesta liikennöivä alus jäi kiinni pohjastaan rantautumisen yhteydessä lähellä Turun satamaa. Lounais-Suomen merivartiosto tiedotti tilanteesta hieman ennen kello yhtätoista Twitterissä.

Merivartiostolta kerrotaan, että kyseessä on Aurajoessa liikennöivä vesibussi, joka on täynnä matkustajia, merivartioston arvion mukaan matkustajia on noin sata henkeä.