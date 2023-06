Useita maastopaloja viime päivinä Turussa – pelastuslaitos muistuttaa, että avotulen teko on kielletty: "Elämme kieli keskellä suuta aikoja"

Maastopalot ovat pitäneet pelastuslaitoksen kiireisenä viime päivinä. Keskiviikon vastaisena yönä maastoa paloi Muntionkadulla Turun Koivulassa. Palo jäi kytemään ja pelastuslaitosta tarvittiin uudelleen paikalle keskiviikkoaamuna.

– Maastopalo oli hankalassa paikassa metsikössä kallion päällä. Palo jäi kytemään yöllä ja nyt yksikkö on uudelleen ollut paikalla sammuttamassa. Maastoa paloi arviolta noin 800 neliötä, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen vuoroesimies Juha Nieminen kertoo.

Tiistai-iltana maastoa paloi samalla suunnalla sekä Turun Luolavuoressa Kaurakadulla että Munstenpellonkadulla Koivulassa. Luolavuoressa palo ehti levitä kuivalla metsäpohjalla noin sadan neliömetrin kokoiselle alueelle. Palon epäillään saaneen alkunsa tupakantumpista.

Kaurakadulla palo saatiin nopeasti sammumaan yhden yksikön ja säiliöauton voimin ja vahingot jäivät pieniksi. Palopaikan välittömässä läheisyydessä sijaitsee asutusta.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos muistuttaa, että maasto on nyt rutikuivaa ja avotulen teko on ehdottomasti kielletty.

– Mitään ukkosta ei ole ollut, joten kaikissa maastopaloissa on todennäköisesti takana ihmisen toiminta jollakin tavalla. Onko se sitten huolimattomuus vai tupakantumppi, niin sitä on hankala arvioida.

Varsinais-Suomessa on voimassa metsäpalovaroitus. Varoituksen ollessa voimassa tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla. Kertakäyttögrillien ja muun vastaavien pienien pallogrillien käyttö on kielletty.

– Maastopalo lähtee pienestä. Nyt pitää olla tarkkana tupakantumppienkin suhteen.

Elämme kieli keskellä suuta aikoja. Nyt kun keskellä kaupunkiakin palaa tähän malliin, niin mitä se on kauempana, kun palo saa kehittyä rauhassa ja matkat ovat pitkiä, Nieminen muistuttaa.