THL: Maahanmuuttaneiden lääkäriin pääsy on vaikeutunut ja psyykkinen kuormittuneisuus lisääntynyt – joka kolmas kokee lääkäripalvelut riittämättömiksi

Maahanmuuttaneen väestön pääsy lääkärin vastaanotolle on vaikeutunut viimeisten neljän vuoden aikana, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) MoniSuomi-tutkimuksesta. Myös psyykkinen kuormittuneisuus on yleistynyt maahanmuuttaneiden keskuudessa.

THL:n tuore tutkimus selvitti Suomessa asuvan, ulkomailla syntyneen aikuisväestön terveyttä, hyvinvointia ja sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia. Joka kolmas maahanmuuttanut kokee tällä hetkellä lääkärin vastaanottopalveluiden olevan tarpeeseensa nähden riittämättömiä.

– Pitkät jonot, asiakasmaksut, tietämättömyys palveluista ja puutteellinen kielitaito ovat esimerkkejä syistä, joiden vuoksi palvelut koetaan riittämättömiksi. Myös maahanmuuttaneiden terveydenhuollossa kokema syrjintä voi estää hakeutumasta erityisesti jatkohoidon piiriin, arvioi THL:n tutkimuspäällikkö Hannamaria Kuusio.

Kokemukset lääkäripalvelujen riittävyydestä vaihtelevat voimakkaasti hyvinvointialueittain. Tutkimuksessa tarkasteltiin 12 hyvinvointialuetta, ja lääkäripalvelujen saatavuuden riittämättömäksi arvioineiden henkilöiden määrä vaihteli 27–38 prosentin välillä. Varsinais-Suomessa palvelua tarvinneista maahanmuuttaneista 33 prosenttia koki, ettei ollut saanut vastaanottopalveluja tarpeeksi. Hyvinvointialueista seitsemässä maahanmuuttaneiden kokemukset lääkäriin pääsyn vaikeudesta olivat koko väestöä yleisempiä – mukaan lukien Varsinais-Suomessa.

– Palveluita suunniteltaessa ja järjestettäessä on varmistettava, että kaikilla Suomessa asuvilla on mahdollisuus saada tarvitsemaansa hoitoa ja palveluita taustastaan riippumatta. Tämä on edellytys yhdenvertaisuuden toteutumiselle, Kuusio toteaa.

Kokemukset lääkärille pääsystä vaihtelevat hyvinvointialueen lisäksi myös maahanmuttaneiden maaryhmän mukaan: esimerkiksi Venäjältä ja entisestä Neuvostoliitosta, sekä Virosta muuttaneiden kohdalla arviot palveluiden riittämättömyydestä ovat nousseet merkittävästi vuodesta 2019 – Venäjältä muuttaneilla 26:sta 36 prosenttiin, ja Virosta muuttaneilla 20:sta 34 prosenttiin.

Myös psyykkinen kuormittuneisuus on tutkimuksen mukaan lisääntynyt maahanmuuttaneiden keskuudessa viimeisten neljän vuoden aikana. Kuormitus on yleistynyt eniten Venäjältä ja entisestä Neuvostoliitosta, Euroopan sekä Kaakkois-Aasian maista muuttaneilla. Nuoret aikuiset kärsivät psyykkisestä kuormittuneisuudesta eniten, ja 50–74 -vuotiaiden maahanmuuttaneiden kuormittuneisuus puolestaan on koko samanikäistä väestöä huomattavasti korkeampaa. Naisista 23 prosenttia on psyykkisesti kuormittuneita, miehistä 20 prosenttia.

– Psyykkisestä kuormittuneisuudesta kärsivien osuuden kasvu ja suuruus voivat johtua sekä uudemmista syytekijöistä, kuten koronaepidemiasta ja Ukrainan sodasta, että perinteisemmistä syistä, kuten yhteiskunnallisen ilmapiirin kireydestä ja syrjinnästä, sekä vaikeuksista päästä sopiviin palveluihin, kertoo THL:n tutkimuspäällikkö Anu Castaneda.

– Meidän tulisi panostaa yhteiskunnan vastaanottavuuteen ja palvelujen saavutettavuuteen, jotta nämä syntyperään liittyvät mielenterveyden eriarvoisuudet saadaan kaventumaan.

MoniSuomi-tutkimuksen kyselyyn vastasi yhteensä 7 838 henkilöä, jotka ovat syntyneet itse vanhempiensa lisäksi Suomen ulkopuolella. Tutkimukseen kutsuvut olivat iältään 20–74 -vuotiaita. Tiedot kerättiin syyskuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana.