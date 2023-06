Raisio tarjoaa peruskouluikäisille ilmaista soppaa kesän ajan

Raision kaupunki tarjoaa sopparuokaa peruskouluikäisille lapsille kesällä. Maksuttoman sopparuokailun tarkoituksena on edistää lapsiperheiden tasa-arvoa ja hyvinvointia sekä mahdollistaa lasten välinen sosiaalisten suhteiden luominen kouluarjen ollessa tauolla.

Keittoruokailun tarvetta kartoitettiin huhtikuussa lasten huoltajille toteutetulla kyselyllä. Huoltajia pyydettiin vastaamaan kyselyyn yhdessä lapsen kanssa. Kyselyyn saatiin yhteensä 412 vastausta, joista 388 koululaisten huoltajilta ja 31 varhaiskasvatuksen esiopetusikäisten huoltajilta. Vastaajista 34,2 prosenttia ilmoitti halukkuuden osallistua ruokailuun päivittäin tai satunnaisesti.

Ruuan jakelu tapahtuu ulkona Friisilän koulun ja Kerttulan liikuntahallin edustalla 5. kesäkuuta ja 28. heinäkuuta välisenä aikana.

Keittoa tarjoillaan ennakkoon ilmoittautuneille omiin ruokailuastioihin, joiden pesu tapahtuu kotona. Tarjolla on yksi keittovaihtoehto ja ruokajuomana toimii vesi.

Sopparuokailua hoitaa Raision kaupungin ruokapalvelut ja jakelu toteutetaan yhteistoimin Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisten kanssa. Kyselyvastausten ja selvitysten perusteella kesä-heinäkuun sopparuokailukokeilu maksaa arviolta 7 000–10 000 euroa.

– Ensimmäisellä viikolla hakijoita oli odotettua vähemmän. Suurin osa on ottanut sopan mukaan, mutta Kerttulassa on myös jääty piknikille nurmikolle puiden alle. Ruokailu kavereiden kanssa on mukava sosiaalinen hetki keskellä päivää, ruokapalvelupäällikkö Mervi Heinonen kertoo kaupungin tiedotteessa.