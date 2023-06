Ympäristöjärjestöt valittivat Ahvenanmaan maakuntahallituksen päätöksestä, jolla pyrittiin suojelemaan haahkoja

Suomen luonnonsuojeluliitto ja BirdLife Suomi valittavat Ahvenanmaan maakuntahallituksen päätöksestä Suomen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Maakuntahallitus päätti toukokuussa myöntää poikkeusluvan, jolla voidaan anoua viisi merikotkaa Lågskärin Natura 2000-alueella Lemlandissa. Merikotka on rauhoitettu laji koko Suomen alueella.

Päätöstä perusteltiin toisen uhanalaisen lajin, haahkan, suojelulla. Merikotkat saalistavat haahkoja, jotka pesivät Lågskärissä.

Ympäristöjärjestöt kannattavat haahkojen suojelua, mutta heidän mielestään merikotkien ampuminen on siihen väärä tekniikka.

– Haahkan suojelutyö on tärkeää. Suojelua pitää edistää yleisesti hyväksytyillä toimenpiteillä, jotka on tuotu esiin esimerkiksi haahkan kansainvälisessä kannanhoitosuunnitelmassa. On väärin ryhtyä vainoamaan merikotkia sen vuoksi, että ne syövät haahkoja. Merikotka ei myöskään uhkaa Lågskärin haahkakannan säilymistä, perustelee BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Aromaa järjestöjen tiedotteessa.

Ympäristöjärjestöjen mukaan merikotkat eivät vaaranna haahkakantaa ja lertovat haahkakannan kasvaneen kuudessa vuodessa 60 prosentilla.