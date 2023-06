Turkulaisesta lammesta löytynyt rohmutokkoesiintymä hävitetty kokonaan – haitallinen vieraslaji oli ihmisten levittämä

Turkulaisessa lammessa viime vuoden elokuussa havaittu rohmutokko on onnistuttu hävittämään kokonaan, kertoo Varsinais-Suomen Ely-keskus. Hävittämisen toteutti Ely-keskuksen kalastusyksikkö.

Lampi käsiteltiin viime vuoden marraskuussa rotenoni-pitoisella biohajoavalla liuoksella. Rotenoni on erittäin myrkyllistä kaloille ja vesieläimille, ja vähemmässä määrin linnuille ja nisäkkäille. Ihmisten terveydelle rotenonikäsittely ei aiheuta vaaraa. Touko- ja kesäkuussa lammessa tehdyissä seurantasukelluksissa ei löydetty ainuttakaan rohmutokkoa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomeen vakiintunut, EU:n haitalliseksi vieraslajiksi luokittelema tiedossa oleva esiintymä on onnistuttu hävittämään kokonaan.

Ely-keskus määrittelee vieraslajiksi kasvin, eläimen tai muun eliölajin, jonka siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on edesauttanut tahattomasti tai tarkoituksella. Haitallisten vieraslajien katsotaan uhkaavan luonnon monimuotoisuutta.

– Teoriassa on pieni mahdollisuus, että yksittäisiä rohmutokkoja voisi piilotella lammessa, mutta ennen käsittelyä saatujen rohmutokkojen käyttäytymiseen liittyvien kokemusten perusteella on epätodennäköistä, että rohmutokkoja ei olisi sukeltamalla havaittu, jos joku niistä olisi kuitenkin jäänyt henkiin, kertoo kalastusbiologi Juhani Salmi Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Rotenoni-käsittely on Ely-keskuksen mukaan osoittautunut tehokkaaksi tavaksi hävittää vieraslajikaloja, ja käsittelyn avulla voisi mahdollisesti hävittää myös muita vieraslajikaloja.

– Todennäköisempää on, että jos lammessa havaitaan uudestaan rohmutokkoja niin ne ovat sinne ihmisen toimesta uudelleen tuotuja kaloja kuin käsittelystä selvinneitä.

Rohmutokko on tehokas saalistaja ja nopea lisääntyjä, ja elinominaisuuksiltaan vaikeimmin hävitettäviä vieraslajikaloja. Lisäksi Ely-keskus arvioi rohmutokon aiheuttavan Suomesta löytyneistä vieraslajikaloista mahdollisesti suurimman uhan alkuperäiselle vesilajistolle. Viime elokuussa löydetty esiintymä oli tuotu lampeen tahallisesti ihmisten levittämänä.

– Kiinnijäädessään rohmutokkoja lampeen levittänyt henkilö voidaan laissa säädettyjen rangaistusten lisäksi velvoittaa maksamaan hävittämisestä aiheutuneet kulut, jotka tässä tapauksessa ovat noin 10 000 euroa, Varsinais-Suomen Ely-keskus tiedottaa.

Vieraslajihavainnoista voi ilmoittaa vieraslajit.fi-sivustolle, ja mahdollisuuksien mukaan ilmoituksiin toivotaan myös valokuva havaitusta vieraslajista.