Verohallinto varoittaa palautuksia lupailevista huijausviesteistä ja valesivusta – "Meidän lähettämissämme viesteissä ei koskaan ole linkkejä"

Veronpalautuskesän alkaessa on alkanut jälleen liikkua huijausviestejä. Verohallinto varoittaa kahdenlaisista huijauksista: viesteistä ja sähköposteista, sekä OmaVeroa jäljittelevästä huijaussivusta.

Verohallinnon nimissä lähetettyjä tekaistuja viestejä liikkuu jatkuvasti, mutta erityisesti veronpalautuskauden alun lähestyessä huijausten määrä kasvaa. Teksti- ja sähköpostiviesteihin on liitetty linkki, jonka klikkaamisen jälkeen asiakasta pyydetään syöttämään pankki- tai henkilötietoja.

– Osa uusista huijausviesteistä on varsin aidon näköisiä, joten asiakkailta vaaditaan nyt varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta. On tärkeä muistaa, että meidän lähettämissämme viesteissä ei koskaan ole linkkejä, kertoo Verohallinnon turvallisuus- ja riskienhallintajohtaja Samuli Bergström.

Bergström muistuttaa, että huijausviestit kannattaa tuhota heti, eikä niissä olevia linkkejä pidä klikata.

Verohallinnon nimissä lähetettyjen viestien lisäksi asiakkaita yritetään huijata myös OmaVeroa matkivalla nettisivulla. Googlen hakutuloksiin ilmestyvää sivua saatetaan tarjota myös linkkien kautta. Asiakkaan verotuksen valmistuttua OmaVeroon ilmestyy verotuspäätös, jossa mahdollisen veronpalautuksen tai mätkyjen määrä ilmoitetaan. Päätöksestä lähetetään asiakkaalle heräte sähköpostiin, mikäli hän on ottanut sähköisen viranomaisasioinnin eli Suomi.fi-viestit käyttöön. OmaVeroon ei kuitenkaan anneta sähköpostiviesteissä linkkiä turvallisuussyistä.

– OmaVeroon kannattaa mennä kirjoittamalla palvelun osoite www.vero.fi/omavero suoraan selaimen osoitekenttään. OmaVeroon ei siis kannata mennä Googlen ehdottaman linkin kautta, sillä huijarit ovat tehneet aidon näköisiä sivustoja, jotka ilmestyvät hakukoneen tuloksiin.

Myös oma tilinumero kannattaa tarkistaa OmaVerossa, sillä huijausviestit voivat koskea myös tilinumeron ilmoittamista.

Entä mitä tehdä, jos on erehtynyt antamaan huijausviestin kautta omia tietojaan? Mikäli on syöttänyt luottokorttitietoja tai verkkopankkitunnuksia, kortti ja tunnukset on suljettava välittömästi ottamalla yhteyttä pankkiin tai kortin myöntäjään. Omaan pankkiin tulee olla yhteydessä myös, jos on maksanut epäilyttävän laskun, tai epäilee joutuneensa petoksen uhriksi. Petoksista ja niiden yrityksistä on syytä ilmoittaa myös poliisille.