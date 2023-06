Varissuon koulun kuntotutkimus valmistui – rakennuksessa havaittiin kosteusvaurioita ja sisäilmapuutteita

Kevään aikana Varissuon koulutaloon tehty kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus on havainnut rakennuksessa useita ongelmia. Tutkimuksessa selvitettiin koulutalon kunto, sekä etsittiin mahdollisia sisäilmahaitan aiheuttajia.

Kosteus- ja mikrobivaurioita havaittiin paikallisesti sekä ala- ja yläpohjissa, että ulko- ja väliseinissä. Vauriot ovat laaja-alaisimpia liikuntasalissa, jonka lattiarakenteessa havaittiin mikrobivaurio. Lisäksi vesikatossa havaittiin kosteusvaurioita.

Myös sisäilmahaittojen aiheuttajia löydettiin kuntotutkimuksen aikana. Merkittävin sisäilman laatuun vaikuttaja tekijä on ilmayhteys vaurioituneista rakenteista sisäilmaan. Raportti listasi ongelmiksi myös käyttöikänsä ylittäneet ilmanvaihtokoneet; järjestelmää on säädetty ja kapasiteettia lisätty, mutta ilmamääriä ei voida lisätä ilman koko järjestelmän uusimista. Tilojen hiilidioksidipitoisuudet voivat nousta ilmanvaihdon ongelmien vuoksi hetkellisesti tavanomaista korkeammalle, ja lisäksi asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ylittäviä kuitupitoisuuksia on havaittu. Vaatimuksia eivät täytä myöskään tilojen lämpöolosuhteet.

Ilmanvaihtokanavat olivat kuitenkin melko puhtaat tarkastushetkellä, eikä VOC-yhdisteisiin, eli haituviin orgaanisiin yhdisteisiin viittaavia hajuja havaittu.

Varissuon koulun on määrä siirtyä väistötiloihin tämän vuoden syksystä alkaen. Kuntotutkimus ei vaikuta päätöksen toteutumiseen, Turun kaupunki tiedottaa.

Tutkimuksen suoritti Kiwa Inspecta Oy:n rakennusterveysasiantuntija.