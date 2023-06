Kustavissa havaittu karhu, ei vaaraa ihmiselle

Kustavissa on liikkunut kuluneella viikolla karhu, joka tallentui riistakameran kuvaan. Aikuisesta, normaalikuntoisesta karhusta ei ole erityistä vaaraa ihmisille.

– Ei siinä oikeastaan sen kummempaa. Varsinais-Suomessa on aika vähän karhuja, mutta joitakin havaintoja tulee joka kesä ja mehiläispesätuhoja tulee jonkin verran. Tämä on täysin normaali ilmiö, kertoo vs. riistapäällikkö Jörgen Hermansson Suomen riistakeskus Varsinais-Suomesta.

Yleistyneisiin riistakameroihin tallentuu nykyään usein esimerkiksi peurojen ruokintapaikoilla jälkiä haistelemassa käyviä karhuja. Kustavissa kuvattu yksilö on mahdollisesti naaraiden kartoitusretkellä oleva uros. Ne liikkuvat hyvin laajalla, kymmenien, jopa satojen tuhansien hehtaarien alueella ja kymmenien kilometrien matkoja.

– Karhu voi tulla Varsinais-Suomeen vaikka Satakunnasta, tehdä kierroksen Paimiossa ja saaristossa ja hävitä Hämeen suuntaan, Hermansson kuvailee.