Kaarinalainen Sofia Virta nousi Vihreiden puheenjohtajaksi selvin luvuin

Kaarinalainen toisen kauden kansanedustaja Sofia Virta on valittu Seinäjoella Vihreiden uudeksi puheenjohtajaksi. Hän voitti vastaehdokkaansa, espoolaisen niin ikään toisen kauden kansanedustajan Saara Hyrkön äänin 2 760–1 941.

Puheenjohtajakampanjan aikana Virta profiloitui jonkin verran enemmän talouspoliitikoksi kuin Hyrkkö. Virta myös korosti, että puolueeseen voi kuulua, vaikka olisi lihansyöjä ja ajaisi autolla.

Kaarinassa syntynyt Virta on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri. Hän on kansanedustajan työn lisäksi Kaarinan kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuutettu. Hän täyttää tänä vuonna 33 vuotta. Virta on tyttärensä yksinhuoltaja.

Vihreiden puheenjohtajana kesäkuusta 2019 toiminut helsinkiläinen Maria Ohisalo ei asettunut uudelleen ehdolle. Vaalin äänestysprosentti oli 58,6. Äänioikeutettuja oli yhteensä 8 079, joista 4 731 antoi äänensä. Tyhjiä ääniä annettiin 30.

