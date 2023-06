Ilmanlaatu Yhdysvalloissa ja Kanadassa on paranemassa – viikkoja kestäneet maastopalot riehuvat edelleen

Kanadassa riehuvat laajat metsä- ja maastopalot levittivät jättimäisen savupilven Yhdysvaltain pohjoisosiin ja itärannikolle. Suurin osa savusta on ajautunut Kanadan Quebecistä, jossa on roihunnut jopa yli 400 paloa, kertoo CNN. Uutismedian mukaan savu on lakannut leviämästä etelään ja käärimästä osia Atlantin rannikosta aprikoosin oranssiin pilvisumuun. Quebecissä alueen metsäpalojen savu on vähentynyt merkittävästi, mutta Kanadassa yli 20 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan palojen alta.

Ilmanlaadun ennustetaan paranevan suuressa osassa Yhdysvaltoja hitaasti tänä viikonloppuna. Kuitenkin perjantaina useat koulut ovat etäopetuksessa, koska viranomaiset ovat varuillaan altistumisesta savulle ja pienhiukkasille. Jo aiemmin useat koulut lopettivat ulkoiluaktiviteetit. CNN:n mukaan vaikeimmat olosuhteet ovat ohittaneet suurimman osan Koillis- ja Keski-Atlantin alueista, mutta mahdollisesti haitallisten ilmansaasteiden ennustetaan vielä perjantaina viipyilevän

Tiheät savupilvet ovat lykänneet ammattilaisurheilupelejä, huono näkyvyys on keskeyttänyt lentoja, eläintarhoja ja rantoja on suljettu sekä savu on pakottanut monet suojautumaan hengityssuojaimilla. Ilmastoasiantuntijat ovat varoittaneet, että tällaiset tapahtumat yleistyvät ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen vuoksi.

Viranomaiset varoittavat, että muuttuvat sääilmiöt jatkavat ihmisten arkielämän häiriöitä planeetan lämmetessä, ja luovat ihanteellisen ympäristön ankarammille ja toistuville metsäpaloille. Maastopalojen savu voi kulkea tuhansia kilometrejä, mikä aiheuttaa haittaa ja vahinkoja miljoonille ihmisille.

Apulaisprofessori Peter DeCarlo Johns Hopkinsin yliopiston ympäristöterveyden ja -tekniikan laitokselta, kehotti CNN:llä ihmisiä seuraamaan tarkasti lähiympäristönsä ilmanlaatua ja rajoittamaan oleskelua ulkona.

New Yorkin osavaltio aikoo lähettää metsävartijoita auttamaan Quebecin metsäpalojen torjunnassa. Kuvernööri Kathy Hochulin mukaan ainakin seitsemän ihmistä matkustaa Kanadaan seuraavien kahden viikon aikana. Valkoinen talo on sanonut, että myös liittovaltion resurssit on otettu käyttöön.