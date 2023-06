Kaarinantien päällystystyöt alkavat, muutoksia jalankulku- ja pyöräilyväylille sekä ajoneuvoliikenteeseen

Kaarinantien jalankulku- ja pyöräilyväylää päällystetään seuraavien kahden viikon aikana, tiedottaa Varsinais-Suomen Ely-keskus. Päällystystyö on osa urakkaa, jolla parannetaan liikenneturvallisuutta.

Työt aloitetaan Uudenmaantien suunnasta maanantaina 12.kesäkuuta ja jalankulku- sekä pyöräilyväylä päällystetään Uudenmaantien ja Uuden Littoistentien väliseltä matkalta. Työt jatkuvat juhannusviikon. Krossinkaaren ja Helsingin valtatien välillä päällyste on hiljattain jo uusittu, joten tällä lyhyellä osuudella ei töitä tehdä.

Urakassa on jo toteutettu Verkakaaren liittymän parannustoimenpiteitä ja tällä hetkellä työt ovat käynnissä Laasmäenkadun liittymän kohdalla. Pääosin urakan työt valmistuvat kesäkuun aikana.

Päällystystöillä on vaikutusta etenkin jalankulku- ja pyöräilyväylällä sekä risteysalueilla myös ajoneuvoliikenteeseen. Paikalla on liikenteenohjaus ja tielläliikkujien on syytä varautua pieniin viivästyksiin. Työmaan läheisyydessä on noudatettava varovaisuutta. Urakoitsijana hankkeessa toimii Rajukivi Oy ja töitä tehdään yhteistyössä Kaarinan kaupungin sekä Fintraffic Oy:n kanssa.

