Päällystystöitä tehdään Loimaalla, Marttilassa ja Koskella – sade saattaa sotkea aikataulua

Loimaalla valtatiellä 9 tehdään päällystystöitä ensi viikon aikana, tiedottaa Varsinais-Suomen Ely-keskus. Myös valtatien 10 päällystystyöt jatkuvat.

12.6. alkavalla viikolla valtatien 9 päällystystöitä tehdään Mellilän ja Karhulan liittymien välillä. Kyse on päällystystöiden jälkeisestä piennarmursketäytöstä. Valtatiellä 10 Marttilassa ja Koskella jo aiemmin alkaneet päällystystyöt jatkuvat aikataulun mukaan. Loimaalla työkohde on liikkuva ja pistemäinen, ja Marttilassa sekä Koskella puolestaan tehdään töitä kahdessa kohteessa. Valtatiellä 10 päällystystä tehdään 37 kilometrin mittaisella osuudella, ja töiden arvioidaan valmistuvan heinäkuun alkuun mennessä.

Päällystystä tehdään sekä päivä- että ilta-aikaan, ja liikenne pysäytetään molemmilla valtateillä työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen. Nopeusrajoituksia on alennettu työmaiden kohdalla, joten tielläliikkujien kannattaa varautua viivästyksiin. Työmaiden läheisyydessä on myös syytä noudattaa varovaisuutta. Työmaiden kohdalle järjestetään liikenteenohjaus. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen päällystystöiden jälkeen, kun tiemerkinnät on maalattu.

Aikataulu voi kuitenkin muuttua mahdollisen sateen vuoksi, sillä päällystystöitä ei voi tehdä kovan sateen aikana. Lisäksi tiemerkintöjen tekeminen voi viivästyä, sillä niiden maalaaminen on mahdollista vain kuivalla säällä.

Päällystyskohteet Varsinais-Suomessa voi tarkistaa Väyläviraston verkkosivuilta.