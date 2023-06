Huumeiden käytössä yhä suurempia alueellisia eroja – Turussa käyttömäärät eivät heittele

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen juuri julkaisemassa valtakunnallisessa jätevesiseurannassa kerättiin näytteitä 27 kaupungista. Huumeiden jätevesiseuranta tehtiin viime vuoden marras-joulukuussa. Tutkimus kattaa noin 60 prosenttia koko Suomen väestöstä.

Amfetamiinin käyttömäärä on vähentynyt selvästi vuoden 2020 ennätyksellisen suuresta käyttömäärästä. Huumetta käytetään kuitenkin edelleen koko Suomessa merkittäviä määriä, ja pääkaupunkiseudulla käytön käyrä on lähtenyt jälleen lievään nousuun.

– Amfetamiinin käytön vähentyminen näkyy yhteiskunnallisissa lieveilmiöissä, kuten huumerattijuopumusten määrän vähenemisenä kahden viime vuoden aikana, arvioi THL:n yksikönpäällikkö Teemu Gunnar tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kokaiinia käytetään kokoajan enemmän. Gunnar kertoo, että huumeen käyttö painottuu voimakkaasti viikonlopuille.

MDMA:n eli ekstaasin käyttö on pitkällä aikavälillä vähentynyt, mutta kuluvaa vuotta verrattaessa vuoteen 2022 käyttö on jälleen lisääntynyt. Ekstaasia käytetään jätevesitutkimusten perusteella tyypillisesti suurissa kaupungeissa enemmän kuin pienissä.

Uudet psykoaktiiviset aineet, eli niin sanotut muuntohuumeet, muistuttavat perinteisiä huumausaineita, mutta eivät vielä ole valvonnan piirissä. Suomessa ongelmakäytössä yksi yleisimpiä muuntohuumeita on synteettisiin katinoneihin kuuluva alfa-PVP. Pääkaupunkiseudulla alfa-PVP:n käyttö on lisääntynyt merkittävästi vuoden 2022 alusta lähtien ja on ollut keväällä 2023 ennätyksellisellä tasolla. Synteettisiä katinoneja todettiin myös Turussa sekä lisäksi Tampereella, Hämeenlinnassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Muuntohuumeille on jätevesiseurannan perusteella tyypillistä, että ajalliset ja alueelliset käytön vaihtelut ovat suurempia kuin perinteisemmillä huumausaineilla.

Helsingistä, Tampereelta ja Turusta kerätään jatkuvasti jätevesinäytteitä. Jatkuvan jätevesitutkimuksen tulokset paljastavat etenkin huumeiden viikonloppukäyttöä, sillä näytteet kerätään sunnuntai- ja maanantaiaamun välisenä aikana.