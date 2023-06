Matkailijoiden toiveisiin vastattiin – Yhteysalusliikenteelle avattiin reittiopaspalvelu

Yhteysalusliikenteelle on toivottu reittiopaspalvelua, ja nyt toiveisiin on vastattu. Uudelta Yhteysalus.fi -sivustolta matkailija löytää reittikartat sekä linkit yhteysalusliikenteen aikatauluihin. Sivusto on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Reiteissä ja matka-ajoissa on päiväkohtaista vaihtelua, koska osaan saarista kuljetaan vain tarpeen tai etukäteistilauksen mukaan, muistutetaan Varsinais-Suomen Ely-keskuksen tiedotteessa. Myös keliolosuhteet voivat vaikuttaa matka-aikaan.

Aikatauluissa y-vuoro tarkoittaa yhteysalusvuoroja, jotka pitää tilata hyvissä ajoin etukäteen aluksen puhelinnumerosta. Varauksen voi tehdä aikaisintaan viikkoa ennen ja viimeistään edellisenä päivänä. Aikataulusta kannattaa varmistaa, mihin kellonaikaan mennessä varaus pitää viimeistään tehdä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Mikäli reitin varrella sijaitsevalla saarella poiketaan vain tarvittaessa, merkitään pysähdykset aikatauluun x-vuoron merkinnällä. Pysähdyksen voi tilata vasta aluksellakin.

Joihinkin aikatauluihin on merkitty jatkoyhteydet linja-autoon. Matkaa suunnitellessa on kuitenkin hyvä huomioida, että yhteysaluksilla riski jatkoyhteydestä myöhästymiseen on melko suuri.

Autopaikka kannattaa varata yhteysalukselta etukäteen.

Maantielautta- ja yhteysalusliikenteen liikennöintiä sekä alusten sijaintia voi tarkastella Fintrafficin Liikennetilanne-palvelussa. Lisäksi Ely-keskuksen verkkosivuille on koottu tiedot yhteysalusliikenteen reiteistä, niiden palveluntuottajista sekä linkit palveluntuottajien verkkosivuille.