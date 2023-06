Liedon Vanhalinnan uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin Kaisa Nikkilä

Liedon Vanhalinnan -säätiön uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu tradenomi (ylempi AMK) Kaisa Nikkilä. Hän aloitti työssään kesäkuun alussa.

Nikkilän vankka museoalan työkokemus, säätiöpohjaisen toiminnan tuntemus sekä aktiivinen ote markkinointiin ja yleisötyöhön vakuuttivat valitsijat. Tuoreella toiminnanjohtajalla on erinomaiset valmiudet kehittää Vanhalinnaa niin matkailu- kuin tapahtumakohteena, todetaan tiedotteessa.

Nikkilän opintotausta on liiketoimintajohtamisessa. Viimeisimpänä hän on työskennellyt Kultamuseon johtajana Sodankylän Tankavaarassa, ja aiemmin hän on tehnyt projektitöitä eri museoissa. Kulta-aiheista Nikkilä ei joudu kokonaan luopumaan, sillä Vanhalinna liittyy Turun yliopistoon kytkeytyvänä myös Joutsenen veljeksiin ja suuren kultaryntäyksen historiaan. Lisäksi museon yhteydessä toimii kulta-aarteen etsintään keskittyvä pakohuone.