Lauri Tähkää syytetään seksuaalirikoksesta – muusikko kommentoi: "En ole syyllistynyt väitettyihin asioihin"

Muusikko Lauri Tähkää, oikealta nimeltään Jarkko Suota vastaan on nostettu syyte seksuaalirikoksesta. Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa käsiteltävän syytteen rikosnimike on pakottaminen seksuaaliseen tekoon. Ilta-Sanomien tietojen mukaan epäilty rikos on tapahtunut 28. lokakuuta viime vuonna Hämeenlinnassa. Turussa asuva Tähkä on tällöin ollut esiintymässä kyseisessä kaupungissa.

– Olen antanut aiheesta oman selvitykseni viranomaisille. En ole syyllistynyt väitettyihin asioihin, Tähkä kommentoi syytettä Instagram-tilillään.

Jutun käsittelypäivä ei ole vielä tiedossa. Syyte ei ole julkinen ja on mahdollista, että tapauksen asiakirjat määrätään salassa pidettäviksi seksuaalirikosnimikkeen vuoksi. Pakottaminen seksuaaliseen tekoon tarkoittaa väkivallalla tai uhkauksella pakotettua ja seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavaa seksuaalista tekoa, joka on muu kuin sukupuoliyhteys. Vuodenvaihteessa voimaan tulleesta uudistetusta seksuaalirikoslaista kyseinen nimike on poistunut. Uudistetun lain mukaan rikosepäilyn nimike voisi olla seksuaalinen kajoaminen.