Ruohonleikkuri jää talliin: Turku aikoo muuttaa nurmialueita niityiksi, mutta savinen maa tuo omat haasteensa

Turku pyrkii lisäämään luonnon monimuotoisuutta aloittamalla tänä kesänä Operaatio pörriäisbaanan. Kaupungin on määrä antaa tähän asti hoidettujen nurmialueiden rehottaa niittyinä noin kymmenen hehtaarin alueella tulevana kasvukautena.

Niittykokeiluun on valittu erityyppisiä ja myös maaperältään erilaisia alueita, joiden lajistomuutoksia ja kehittymistä seurataan tulevina kasvukausina. Tavoitteena on saada kokemusta erilaisista niittyjen perustamisvaihtoehdoista ja lisätä monimuotoisia kukkivia niittyjä kustannustehokkaasti.

– Kaupunkilaisten toiveita viheralueista on nyt kuultu, sillä nurmikoiden niityiksi muuttamista on asukkaiden taholta toivottu useissa palautteissa ja aloitteissa, vastaava rakennuttaja Anu Nuora Turun kaupungin kunnossapidosta kertoo tiedotteessa.

Kaupunki on varautunut siihen, että kokeilu nurmikoiden siirtämisestä niittyalueiden hoitotasolle on haastava. Turun maaperä on suurelta osin vanhaa merenpohjaa, eli savista, hyvin vettä pidättävää ja ravinnepitoista. Maaperässä menestyvät parhaiten erilaiset heinä- ja putkilokasvit, voikukka ja ohdakkeet.

Suurin osa ketokasveista viihtyy sitä vastoin vain ravinneköyhässä ja vettä läpäisevässä maaperässä. Nurmikon tai niityn niittämättä jättäminen ja näin kedon aikaankaan saaminen onnistuu vain kuvilla ja paahteisilla alueilla.

Tarkoituksena on perustaa kolmenlaisia niittyjä. Suhteellisen rehevillä paikoilla nurmikon muuttamista käyttöniityksi tehdään murskaamalla alueet kolme kertaa kasvukauden aikana ja jättämällä kasvijätteet paikalle. Arvoniityiksi muutetaan ne nurmialueet, joiden maaperä on hieman köyhempää ja kuivempaa. Arvoniityt leikataan kerran kasvukaudessa, elokuun lopussa, ja niittojäte korjataan pois.

Lisäksi perustetaan muutamia pienehköjä nurmialueita uusniityksi. Niityn perustamisessa kokeillaan erilaisia perustamisvaihtoehtoja ja hyödynnetään kasvualustassa mahdollisuuksien mukaan muun muassa leikkipaikoilta poistettuja turvasoria ja leikkihiekkoja.

Kohteet kylvetään kotimaisella luonnonkasvisiemenellä ja muutamiin kohteisiin istutetaan lisäksi monivuotisten luonnonkasvien pikkutaimia. Uusniittyjen rikkakasvit kitketään vähintään kaksi kertaa kasvukaudella. Alueet niitetään kerran elokuun lopussa, jolloin kohdekohtaisesti arvioidaan niittojätteen poiston tarpeellisuus.