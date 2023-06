Sähkötupakkakauppojen yhteydessä rikoksia Salossa – nuoret eivät aina uskalla ilmoittaa poliisille

Turun Sanomat uutisoi huhtikuussa, että kaksi alaikäistä nuorta joutui rikoksen uhreiksi kaupankäyntitilanteen yhteydessä Salossa. Alkuperäisistä tiedoista poiketen rikokset tapahtuivat sähkötupakkakauppojen yhteydessä. Aiemmin kerrottiin, että kyse olisi ollut mopon osien kaupasta. Ryöstönä ja varkautena tutkittavien rikosten esitutkinta on edennyt, ja sen perusteella vastaavia tapauksia on voinut tapahtua alueella enemmänkin.

Kolme epäillyistä tekijöistä on jäänyt kiinni yleisövihjeiden perusteella. He ovat myöntäneet joko osallisuutensa tekoon tai vahvistaneet olleensa paikalla tekohetkellä. Epäillyistä kaksi on alaikäisiä ja yksi parikymppinen. Yhtä epäiltyä ei ole tavoitettu.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kuluvan vuoden aikana erityisesti Turun seudulla on Lounais-Suomen poliisin tietojen mukaan ollut useita sähkötupakkakauppaan liittyviä rikollista toimintaa sisältäneitä tilanteita. Pimeän kaupanteon yhteydessä on ollut uhkailua, pahoinpitelyä ja ryöstöjä. Nuoret eivät kuitenkaan välttämättä uskalla kertoa rikoksista. Rikoskomisario Jutta Store arvelee tämän johtuvan siitä, että sähkötupakan hallussapito ei ole sallittua alaikäisille. Hän kuitenkin kehottaa nuoria rehellisyyteen vakavampien ongelmien ehkäisemiseksi.

Lue myös: Audi-miehet ryöstivät myös toisen mopopojan Tori-kauppojen yhteydessä Salossa – ryöstäjä tarttui poikaa kädestä ja vei lompakon povarista