Fiva kieltää Ermitagen sijoituspalvelut, joita yritys on tarjonnut ilman lupaa

Finanssivalvonta kieltää Ermitage Partnersilta sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa. Fiva arvioi, että yritys on tarjonnut sijoituspalveluja ilman laissa edellytettyä toimilupaa, vaikka yhtiön toiminta on täyttänyt sijoituspalvelulain toimeksiantojen välityksen tunnusmerkistön.

Yhtiö on edistänyt vaihtoehtorahastojen osuuksien markkinointia ja myyntiä, ja mahdollistanut, että suomalaiset sijoittajat ovat voineet tehdä sijoituksia tiettyihin ulkomaisiin vaihtoehtorahastoihin.

Ermitage on hakenut Fivalta toimilupaa sijoituspalvelujen tarjoamiseen. Se on kuitenkin tarjonnut sijoituspalvelua jo viime ja tänä vuonna, vaikka toimiluvan käsittely on ollut kesken.

Finanssivalvonnan päätös tulee voimaan välittömästi, mutta yritys voi valittaa päätöksestä.