Turun Vanhankaupungin juhla järjestetään ensimmäistä kertaa, ja samana päivänä Tuomiokirkko täyttää 723 vuotta – ohjelmassa myös sähköpyöräpyhiinvaellus

Turun Vanhankaupungin juhla järjestetään ensimmäistä kertaa lauantaina 17. kesäkuuta. Samana päivänä Tuomiokirkko täyttää 723 vuotta.

Päivän mittaan Turun historiallisessa keskustassa Vanhan Suurtorin tuntumassa on tarjolla monenlaista ohjelmaa,

jota järjestävät muun muassa museot, yritykset, Taiteen talo ja seurakunta.

– On hienoa, että Vanhankaupungin toimijat ovat yhteistyössä järjestäneet näin monipuolisesti ohjelmaa juhlapäivään! Tarkoituksena on, että Vanhankaupungin juhla järjestetään vuosittain aina juhannusta edeltävänä lauantaina. Toivotan kaikki mukaan juhlimaan, hankepäällikkö Tuija Alihaanperä kutsuu Turun kaupungin tiedotteessa.

Keskeisiä tapahtumapaikkoja ovat Vanha Suurtori, Taiteen talo ja Kirkkopuiston Terassi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Musiikkia kuullaan esimerkiksi Taiteen talolla ja Kirkkopuiston Terassilla. Terassilla esiintyvät rockmuusikko Kauko Röyhkä ja DJ Janne Salminen.

Taiteen talolla nähdään Flashbang Blockparty, jossa esiintyy useita suomalaisia DJ:tä. Turku Folks! -orkesteri järjestää avoimet harjoitukset Sibelius-museolla.

Taiteen talolla ohjelmaa tarjoavat Linnateatteri ja Läntinen tanssin aluekeskus. Turkuseura puolestaan järjestää Turku-kirppiksen Vanhalla Suurtorilla.

Nykytaiteen näyttelyihin voi tutustua niin Sibelius-museossa, Taidehallissa, Taiteen talossa kuin Ars Novassa.

Myös päivänsankari on mukana juhlaohjelmassa: kirkossa järjestetään ohjelmaa koko päivän ajan.

– On hienoa, että Tuomiokirkon syntymäpäiväjuhla on laajentunut koko Vanhankaupungin laajuiseksi juhlapäiväksi. Meillä Tuomiokirkossa juhlinta alkaa Domcafén terassilla klo 13, ja silloin siellä on muun muassa jaossa 400 ilmaislippua DBTL:n lauantaina 29.7. järjestettävään Tomi Metsäkedon kirkkokonserttiin. Kahvila on auki iltaan saakka, ja kirkossa on avoimet ovet kello 21 asti, Tuomiokirkkoseurakunnan yhteyssihteeri Ann-Mari Lehti kertoo tiedotteessa.

Juhlapäivänä liikunnallista ohjelmaa tajoaa pyhiinvaelluskeskus. Järjestö tarjoaa keskustassa kaupunkikävelyä ja pidemmän sähköpyöräpyhiinvaelluksen Lietoon. Sähköpyöräpyhiinvaelluksen reitti myötäilee osittain Aurajoen rannassa kulkevaa Pietarin polun pyhiinvaellusreittiä ja käy Liedon kirkolla ennen paluutaan takaisin Tuomiokirkolle.

Lue myös: Taiteen talossa on salaluukku, ja kohta myös kahvila ja viinibaari – lue, mitä Turun Vanhankaupungin sydämeen on luvassa