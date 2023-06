Useat naispuoliset MTV Uutisten haastattelemat kertovat puolueessa toimivan taustavaikuttaja Tage Lindbergin tarjonneen nuorille demarinaisille epäasiallisesti koulutuksia ja mentorointia. Naiset ovat kokeneet selvityksessä käytöksen ahdistavaksi. Tapaukset ajoittuvat noin kymmenen vuoden aikajanalle ja tuorein on vuoden 2023 keväältä. Lindberg on kerrotun mukaan udellut kolmelta naiselta heidän seksielämästään ja mieltymyksistään. Eräässä tapauksessa Lindberg on vannottanut nuorta naista ettei hänen mentoroinnistaan saisi kertoa kenellekään.

Tapauksen selvitystyö on vielä puolueessa kesken.

Lindberg pahoittelee toimintaansa ja perustelee sitä MTV:lle vitsailulla ja sarkasmilla. Selvityksessä monet kuvailevat Lindbergin huumorintajua roisiksi ja lennokkaaksi.

Lindberg on aiemmin ollut Jutta Urpilaisen (sd) erityisavustajana ja nyt hän työskentelee Suomen Ekonomeissa erityisasiantuntijana. Lindberg vaikutti myös 2000-luvun alussa politiikassa Turun seudulla.