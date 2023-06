Maakuntaliitto ja yrittäjät solmivat elinvoimalupauksen: Tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomi ykköseksi valtakunnallisessa vertailussa

Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen Yrittäjät ovat solmineet elinvoimalupauksen. Liitto sitoutuu lupauksella yhdessä yrittäjien kanssa edistämään maakunnan yrittäjämyönteistä ilmapiiriä.

– Pitkäjänteisen yrittäjyyden edistämisen eteen tehdyn yhteistyön kruunaa yhteinen nyt allekirjoitettu elinvoimalupaus. Kun syvennämme edelleen yhteistyötä, voimme huolehtia siitä, että vahvistamme alueen kuntien veto- ja pitovoimaa sekä maakunnan elinvoimaisuutta, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter sanoo tiedotteessa.

Sitoumuksen painopistealueiksi on nostettu kolme asiaa. Toimivan vuoropuhelun tavoitteena on parantaa osapuolten tiedonvaihtoa ja ymmärrystä yhteisissä asioissa. Osapuolet myös sitoutuvat edistämään maakunnan elinvoimaa yrittäjä- ja yritysmyönteisillä edunvalvontatavoitteilla yhteistyössä muiden elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Kolmantena yhteinen tavoite on nostaa Varsinais-Suomi ykköseksi valtakunnallisessa maakuntien elinvoimavertailussa.

– Varsinais-Suomen maakuntastrategiaan on kirjattu tavoite tehdä Varsinais-Suomesta maan yrittäjämyönteisin maakunta. Yhteisillä tavoitteilla ja aktiivisella seurannalla haluamme konkreettisesti parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa kuntien elinvoimaisuutta, maakuntajohtaja Kari Häkämies kuvailee.