Anna-Maja Henrikssonista Suomen historian pitkäaikaisin oikeusministeri

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on ollut sunnuntaina oikeusministerinä yhteensä 2898 päivää. Näin hän on Suomen pisimpään toiminut oikeusministeri. Henriksson on toiminut koko ministeriytensä aikana oikeusministerinä. Hänet nimitettiin oikeusministeriksi ensimmäisen kerran Kataisen hallituksessa vuonna 2011 ja jatkoi Stubbin hallituksessa vuonna 2014. Henriksson nimitettiin taas oikeusministeriksi vuonna 2019 Rinteen hallituksessa ja jatkoi samassa tehtävässä Marinin hallituksessa samana vuonna.

– Tuntuu aika epätodelliselta, että olen nyt Suomen pitkäaikaisin oikeusministeri. Olen hyvin kiitollinen tästä luottamuksesta. Oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien puolustaminen niin täällä Suomessa kuin EU:n neuvottelupöydissä on aina ollut minulle tärkeää, Henriksson toteaa Rkp:n tiedotteessa.

Tärkeimmistä edistämistään uudistuksista Henriksson mainitsee seksuaalirikoslain kokonaisuudistuksen, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2023. Työtä on vielä tehtävänä, sillä Henrikssonin mukaan tuomioistuinten käsittelyaikoja täytyy saada lyhennettyä, jotta ihmiset saavat tehokasta oikeusturvaa ja rikoksen uhrien asemaa parannetaan.