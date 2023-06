Länsi-Suomen merivartiosto kertoo Twitterissä kuinka sunnuntaiaamuna hiukan ennen kello puoli kahdeksaa päättyi etsintätehtävä Naantalissa

Ilmoittaja oli hätäkeskuspuhelussaan kertonut havaineensa saaressa oudossa paikassa ja asennossa olevan arvokkaan moottoriveneen. Ilmoittajan mukaan näytti siltä kuin vene olisi ajettu vauhdilla saarta päin.

Paikalle hälytettiin vapaaehtoista meripelastustyötä Saaristomerellä harjoittava Turun Meripelastusyhdistys ry, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen veneyksikkö ja Lounais-Suomen poliisin partio. Veneen ympäristössä ja lähisaarissa suoritettiin etsintää, kun poliisipartio tavoitti omistajan kotoaan. Vähäsanainen herra kertoi vain olleensa veneilemässä.

Merivartiosto muistuttaa, että on ensiarvoisen tärkeää ilmoittaa viranomaisille myös jälkikäteen, jos on ollut hädässä ja päässyt turvaan. Näin toimiessa vältytään turhilta etsinnöiltä ja resurssien työpanoksen hukkaamiselta. Viranomaiset muistuttavat, että pelastautumisen jälkeen on syytä soittaa 112 tai meripelastuksen hälytysnumeroon 02941000.

