Turussa kokeillaan älykkäitä ääniopasteliikennevaloja – vapaaehtoisia testaajia etsitään

Turun Humalistonkadulla kokeillaan älytekniikalla varustettuja ääniopasteliikennevaloja. Aäniopasteen nakuttava ääni voimistuu palvelun tarvitsijaksi tunnistetun käyttäjän lähestyessä valoja. Muulloin nakutus on hiljaisempi.

Laite tunnistaa lähestyvän näkövammaisen bluetooth-yhteyden kautta, joko älypuhelimen sovelluksen tai erillisen rannekkeen avulla.

– Ääniohjauksella varustetut jalankulkijoiden liikennevalot ovat kaikille tuttuja jo useamman vuosikymmenen ajalta, mutta aina niiden ongelmana on ollut joko liian hiljainen äänisignaali, joka hukkuu liikenteen meluun vaikeuttaen niiden havaitsemista ja katujen ylittämistä tai ympäristön asukkaita on ärsyttänyt ääniopasteiden aiheuttama jatkuva äänisignaali. Tämä on johtanut ainaiseen äänitasojen säätöön, jolloin sopivan tason löytäminen on ollut haastavaa, kertoo arsinais-Suomen näkövammaiset ry:n Hannu Suvanto tiedotteessa.

Kokeilureitti kulkee Eerikinkadulta Ratapihankadulle ja ääniopasteet asennetaan Humalistonkadulle, torin puolelle. Järjestelmille toivotaan vapaaehtoisia testaajia. Kuka tahansa voi ladata itselleen tarvittavan sovelluksen ja palautetta toivotaankin näkövammaisten lisäksi myös muilta kokeilijoilta. Palautteet voi lähettää sähköpostilla liikennevalopalaute@vsn.fi.

Palautteilla kerätään tietoa älykkäiden äänimajakoiden toimivuudesta liikennevaloissa Turun kaupungille, laitteiden kehittäjille ja liikenneministeriölle. Palautteet luovat pohjaa sille, että tulevaisuudessa Suomeen ja koko EU:n alueellekin saataisiin mahdollisimman yhtenäinen käytäntö älykkäiden liikennevaloääniopasteiden suhteen.

Kokeilu toteutetaan kesäkuun aikana Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen näkövammaisten yhteistyönä.