Kirjalansalmen sillan jatkotarkastuksessa ei havaittu uusia vaurioita – alennettua nopeusrajoitusta jatketaan

Kirjalansalmen sillan jatkotarkastuksessa ei havaittu uusia rakenteellisia vaurioita, tiedottaa Ely-keskus. Huonokuntoinen ja kiinteän monitorointilaitteen avulla erityisseurannassa oleva silta tarkastettiin tällä viikolla tarkemmin viime viikon tarkastuksessa havaittujen seikkojen vuoksi. Sillalle asetettiin viime viikolla 30 kilometriä tunnissa nopeusrajoitus. Uudessa tarkastuksessa havaittiin, että nopeusrajoituksen alentaminen on vähentänyt sillan liikkeitä. Ajoneuvojen valvontaa tehostetaan ja sillalle asennetaan lisää mittauspisteitä, joiden avulla pyritään selvittämään tarkemmin sillalle aiheutuvaa rasitusta ja sillan liikkeitä.

Kuusistosta Kirjalansaareen kulkevan Kirjalansalmen sillan monitorointilaitteisto on ilmoittanut ajoittain poikkeuksellisia tuloksia talven ja kevään aikana. Seurannassa on myös huomattu, että sillalla on ajettu toistuvasti sallittua suuremmilla massoilla. Raskaan liikenteen on äärimmäisen tärkeää noudattaa omatoimisesti ajoneuvoasetuksen mukaisia painoja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Myös 30 nopeusrajoituksen noudattaminen on tärkeää, sillä sillan liikkeisiin vaikuttaa oleellisesti massojen ja ajonopeuden yhteisvaikutus.

Erikoiskuljetuksille myönnetään Pirkanmaan Elykeskuksesta erillinen lupa sillan ylitystä varten. Uusia erikoiskuljetuslupia sillalle ei toistaiseksi myönnetä. Sillan rasitusta seurataan monitoroinnin avulla. Kaikkein raskaimpien erikoiskuljetusten kulkua voidaan joutua rajoittamaan.

Ely-keskus järjestää virtuaalisen infotilaisuuden alueen toimijoille sillan tilanteesta lähiaikoina.

Uusi silta valmistuu Kirjalansalmen nykyisen sillan itäpuolelle vuonna 2025. Uuden sillan valmistumisen jälkeen nykyinen silta ja siltapenger puretaan.