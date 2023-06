Autojen ensirekisteröinnit kasvussa – käytettyjen autojen kauppaa tehty vilkkaasti

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan toukokuussa rekisteröitiin 9 435 uutta henkilöautoa, mikä on 18,8 prosenttia enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Alkuvuoden aikana on rekisteröity yhteensä 37 711 henkilöautoa, joka on 4,4 prosenttia viime vuotta enemmän.

Fakta Toukokuussa ensirekisteröinnit kasvussa Pakettiautoja ensirekisteröitiin 1 169, joka on 36,6 prosenttia enemmän vuodentakaiseen verrattuna. Kuorma-autoja ensirekisteröitiin 361, joka on 17,2 prosenttia enemmän vuodentakaiseen verrattuna.

Toukokuun korkeiden lukemien arvioidaan johtuvan siitä, että pitkään jatkunut komponenttipula alkaa helpottaa, jonka myötä ennätykselliseksi kasvaneet viime vuoden tilauskannat purkautuvat.

Uusien autojen tilauksia on tehty koko alkuvuoden aikana poikkeuksellisen nihkeästi, mikä voi johtua kasvaneesta korkotasosta ja inflaatiosta, joiden vuoksi kotitalouksien ja yritysten mahdollisuudet autohankintoihin ovat heikentyneet. Ensirekisteröintien määrän ennakoidaankin kääntyvän laskuun syksyllä.

Käytettyjen henkilöautojen kauppa kävi tämän vuoden toukokuussa viime vuotta 7,9 prosenttia vilkkaammin. Autoalan tiedotuskeskuksen tiedotteen mukaan epävarmoina aikoina käytetyn auton hankintaan on matalampi kynnys kuin uuden auton hankintaan. Uusien autojen kysynnän lasku heijastuu käytettyjen autojen kaupan määrään.

Fakta Liikenteen sähköistyminen Noin puolet tällä vuosikymmenelle liikenteelle suunnitelluista päästövähennyksistä nojaa uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen nostoon. Sähköistymisen nopeuttaminen on tärkeää erityisesti, jos hallitus peruu jo sovitun uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen paluun kasvu-uralle ensi vuonna. Autokannan sähköistyminen vähentää päästöjä pitkäaikaisesti ja pysyvästi, mutta autokannan hidas uusiutuminen ja sähköistymisen merkittävä hidastuminen syö pohjaa päästövähennyksiltä.

– Sähköistymisen etuna on, että sen päästövaikutus on pysyvä ja vähennys kertautuu joka vuosi verrattuna tilanteeseen, jossa samat ajokilometrit ajettaisiin fossiilisilla polttoaineilla. Autokannan kiertoa nopeuttamalla ja hyvin kohdennetuilla hankintakannusteilla autokannassa voisi vuonna 2030 olla lähes 900 000 ladattavaa autoa, kun nykyisellä kehityksellä määrä voi jäädä noin 600 000 ladattavaan autoon, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.