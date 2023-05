Turun seudulla leviävä huumaava lääke vienyt sairaalahoitoon jopa 13-vuotiaita

Lounais-Suomen poliisi ja Tyks varoittavat Turun seudulla yhä nuorempien keskuudessa leviävistä huumaavista lääkkeistä ja kemikaaleista.

Viranomaisten mukaan katukaupassa on jo jonkin aikaa esiintynyt bentsodiatsepiinijohdannaista Ksalol-nimistä lääkettä, jota käytetään päihtymistarkoituksessa. Lyhyen ajan sisällä on tavattu useita kyseiseen lääkkeeseen liittyviä, sairaalahoitoa vaativia myrkytystapauksia. Nuorimmat poliisin ja terveydenhuollon tietoon tulleet lääkkeiden käyttäjät ovat olleet vain 13-vuotiaita.

Kyseessä on alpratsolaami-valmiste, jolla on muun muassa rauhoittava vaikutus. Alpratsolaami on Suomessa yleisesti käytetty lääkeaine, mutta Ksalol-nimisenä valmisteena sitä ei ole Suomessa myynnissä apteekeissa edes reseptilääkkeenä.

– Katukaupassa olevien lääkkeiden todellisesta tuotesisällöstä ei koskaan voi olla varmuutta myyjällä eikä ostajalla, painottaa tiedotteessa ylikomisario Marja Kiiski Lounais-Suomen poliisilaitoksen ennalta estävästä yksiköstä.

