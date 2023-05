Kaupungin skuuttipartio havainnoi ja ratkoo sähköpotkulautailun ongelmia Turussa

Turun kaupungin skuuttipartio havainnoi sähköpotkulautailun ongelmia tänä kesänä. Kaupungin kaduilla kiertelevän skuuttipartion tehtävänä on ratkaista sähköpotkulautailun ongelmia ja tuottaa tietoa tulevien päätösten tueksi.

Jo toiminnan alkupäivinä skuuttipartio on kiinnittänyt huomiota siihen, että pysäköintipaikkojen tulee olla erottuvia ja juuri oikeissa paikoissa, jotta niitä käytetään tehokkaasti. Laudat jätetään herkästi sellaiseen paikkaan, jossa niitä on jo valmiiksi. Skuuttipartio muistuttaa, että muiden pysäköintikäyttäytymiseen voi siis vaikuttaa pysäköimällä itse oikein ja näyttämällä näin esimerkkiä muille.

Kaduille on tuotu myös sähköpotkulautaoperaattorien kanssa yhteistyössä kiinteitä sähköpotkulautojen pysäköintitelineitä. Pysäköintitelineitä löytyy esimerkiksi Vänrikinkadulta, Kauppiaskadulta sekä Rehtorinpellonkadulta.

– Pysäköintitelineet on sijoitettu liikenteen solmupisteisiin tai muihin ongelmakohtiin, joissa on todettu olevan tarvetta pysäköinnin selkiyttämiseen, kertoo Turun kaupungin projektikoordinaattori Jere Sipponen tiedotteessa.

Skuuttipartion työ jatkuu aina 14. elokuuta saakka, jolloin käytäntöä arvioidaan ja mietitään tulevan vuoden kuviota partion suhteen.

Turun kaupungin viime vuonna teettämässä turvallisuuskyselyssä ilmeni, että suurimmaksi kaupunkilaisten turvallisuuteen liittyväksi ongelmaksi nousi sähköpotkulautailu. Skuutit ovat kaupungin alueella yksityisten yritysten operoimia, mutta kaupunki pyrkii operaattorien kanssa yhteistyössä luomaan turvallisen liikkumisen edellytykset kaikille kaupunkilaisille.

Turun kaupunki ohjeistaa operaattoreita oikeista menettelytavoista ja säännöistä.

– Sähköpotkulaudalla liikkuvan on hyvä muistaa niin oma kuin muidenkin turvallisuus. On tärkeää sovittaa kulkunopeus muuhun liikennevirtaan, ennakoida ja pitää huolta omasta ajokunnosta sekä suojavarusteista. Kypärä on loistava henkivakuutus, muistuttaa Sipponen.

Tieliikennelaissa sähköpotkulaudat rinnastetaan polkupyöriin ja niitä koskevat samat liikennesäännöt ja ajoväylät.