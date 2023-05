Outokumpu ostaa osuuden kanadalaisesta nikkeliyhtiöstä

Outokumpu allekirjoitti tiistaina sopimuksen, jonka myötä Outokummusta tulee ainoana ruostumattoman teräksen tuottajana kanadalaisen FPX Nickel Corp. -yhtiön osakas 9,9 prosentin osuudella. Yhtiön nikkeliesiintymän hiilijalanjälki on teollisuudenalansa pienimmän 10 prosentin joukossa, ja ominaisuuksiensa vuoksi nikkeli on valmis käytettäväksi ruostumattoman teräksen teollisuudessa ja sopisi siksi erittäin hyvin Outokummun ruostumattoman teräksen tuotantoon.

FPX Nickel on nuori kaivos- ja kehitysyhtiö, joka omistaa Baptiste-nikkeliesiintymän Decarin nikkelialueella Brittiläisessä Kolumbiassa Kanadassa. Yhtiön kotipaikka on Vancouverissa. Tämän hetken arvio on, että kaivos alkaisi tuottaa nikkeliä tämän vuosikymmenen lopussa. Outokumpu on sopinut sijoittavansa yhtiöön 11 miljoonaa euroa. Sijoituksella Outokumpu saa oikeuden tiettyyn osaan FPX Nickelin tulevasta tuotannosta.