Turun ensimmäiset vankimessut järjestetään Vanhalla suurtorilla tulevana torstaina. Tapahtuma on suunnattu rikostaustaisille sekä heidän läheisilleen. Mukana on myös lähes 50 eri päihde- ja rikostaustaisten henkilöiden kanssa työskentelevää sosiaali- ja terveysalan toimijaa.

Ohjelmassa on luvassa muun muassa musiikkia, naurutreenit ja keskustelua rikollisuudesta irtautumisesta. Aiheesta keskustelemassa on viisi oman kokemuksen omaavaa irtautujaa. Vankimessujen teemana on nostaa esille eri keinoja ja tukimuotoja, jotka tukevat rikollisuudesta irtautumisessa.

Messut järjestää Varsinais-Suomen Sininauha ry. Yhdistyksen toiminta on suunnattu päihde- ja kriminaalitaustaisille, mielenterveysongelmaisille, pitkäaikaistyöttömille, tukea tarvitseville perheille, syrjäytyneille ja heidän läheisilleen sekä näiden ryhmien kanssa työskenteleville verkostotoimijoille.

Vankimessut Vanhalla suurtorilla 1.6.2023 kello 10-14.