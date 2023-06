Järkytys Venäjän julmuudesta ajoi kausitöihin Suomeen – tilat ovat tarjonneet työtä ja turvaa

Ukrainalainen kausityöntekijä kertoo, että oli sodan syttyessä valmistautunut matkaamaan Suomeen uutta kautta varten. Venäläisten julmuus järkytti. Syttyi halu tukea Ukrainan armeijaa.

– En tienannut enää vain omaan taskuun. Halusin tienata rahaa lahjoitettavaksi Ukrainan asevoimille, hän kertoo.

Tuoreessa E2 tutkimuksessa selvisi, että sotatilanne on lisännyt kausityöntekijöiden, heidän perheidensä ja suomalaisten tilayrittäjien yhteydenpitoa. Sodan oloissa ei ukrainalaisten mukaan ole kyse pelkästään kausityöntekijöiden oman elantonsa turvaamisesta, vaan myös Ukrainan armeijan ja maan jälleenrakentamisen rahoittamisesta.

Tilat ovat tarjonneet työn lisäksi turvaa sodan koettelemille ukrainalaisille.

– Olin kotonani Mykolajivissa, Venäjän hyökkäyksen rajamailla, kun maanviljelijäni soitti. Hän tarjosi oleskelupaikkaa jo ennen kautta. Päätin mennä, jotta voisin olla turvassa, kommentoi eräs haastatelluista.

Tilanomistaja järjesti tyttärelleni paikan kouluun, hän on saanut uusia ystäviä ja oppinut suomea.

Suomessa kausityöstä saatava palkka ylittää merkittävästi ukrainalaisen palkkatason. Eräs haastatelluista kuvaa rahaa liikkeellepanevaksi voimaksi.

– Puolassa palkat ovat paljon pienemmät. Kuulin vahingossa yhdeltä kausityöntekijältä, että he työskentelevät Puolassa talviaikaan, mutta kesäaikaa he viettävät Suomessa.

Haastatellulle oli selitetty, että Suomessa sekä palkkataso että työasenne ovat paremmat kuin Puolassa.

Monet haastatellut kausityöntekijät mainitsevat käyttäneensä välittäjien apua työnhaussa. Kun yhteydet suoraan tiloille on luotu ja yhteydenpito toimi molempiin suuntiin, välittäjiä ei enää tarvita.

Välittäjien toimintaan on liittynyt epäselvyyksiä ja jopa huijauksia. Kausityöntekijöiltä kuului moitteita välittäjäpalveluiden korkeista kustannuksista.

– Ensimmäisellä kerralla maksoin 500 euroa. Myöhemmin, kun tiesin hinnan paremmin, maksoin 250 euroa. Käytin välittäjän palveluja, koska en puhu englantia, jolloin on mahdotonta löytää maatilaa millään muulla tavalla kuin käyttämällä välittäjän apua, kuvaa eräs haastateltu.

Maatiloille on saapunut kausityöntekijöiden mukana paljon lapsia. Lasten koulunkäynti sekä harrastukset ja leikkiminen suomalaislasten kanssa nähdään tärkeänä osana sopeutumista.

– Tilanomistajamme järjesti tyttärelleni paikan kouluun. Hän puhuu jo yksinkertaista suomea ja hänellä on uusia ystäviä, kertoo yksi haastatelluista.

Kielitaito on työllistymisen ja kotoutumisen kannalta tärkeää. Toisaalta haastatellut kausityöntekijät sanovat, että on tehtäviä, jotka eivät juuri vaadi kielitaitoa. Myös älypuhelimiin asennettavista kielenkääntöohjelmista on ollut apua.

Eräs haastatelluista kertoo, ettei osannut lainkaan suomea tai englantia, mutta oppiessaan kieltä, hänen elämänsä parani.

– Toivon, että tuleva suomalainen työnantajani ymmärtäisi, että vaikka en puhu hyvin suomea, olen kuitenkin todella hyvä työntekijä.