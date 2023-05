Turkulaistutkijat ovat löytäneet geenien joukon, jolla voidaan ennustaa ykköstyypin diabeteksen etenemistä

Turun biotiedekeskuksen ja Turun yliopiston Inflames-lippulaivahankkeen tutkijat ovat tunnistaneet geenien joukon, jolla voidaan ennustaa tyypin 1 diabeteksen etenemistä. Tutkimus julkaistiin Lancetin eBioMedicine-lehdessä.

Professori Laura Elon ja professori Riitta Lahesmaan johtaman tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa ykköstyypin diabeteksen etenemiseen liittyviä geenien ilmenemisen muutoksia potilailla, joilla tauti on puhjennut hiljattain. Tätä varten tutkijat analysoivat verinäytteitä, jotka kerättiin osana Innodia-ohjelmaa.

Tiettyjen geenien ilmentymiseen liittyvän geenisormenjäljen havaittiin olevan yhteydessä taudin nopeaan etenemiseen.

– Löydöksemme perusteella saattaa tulevaisuudessa olla mahdollista puuttua tautiprosessiin aikaisemmin. Voisimme siten hidastaa taudin etenemistä ja mahdollisesti ehkäistä tai viivästyttää sen oireiden puhkeamista. Lisäksi tieto voi hyödyttää hoitoa siten, että tautia voidaan seurata paremmin, laatia potilaalle yksilöllisemmät hoitosuunnitelmat ja päästä siten parempiin hoitotuloksiin, Elo ja Lahesmaa selittävät tiedotteessa.

Tyypin 1 diabetes on autoimmuunitauti, jossa kehon omat puolustajasolut tuhoavat haiman insuliinia tuottavia beetasoluja. Ilman insuliinia keho ei kykene hyödyntämään sokeria, joka jää liian suurina pitoisuuksina vereen ja aiheuttaa pitkällä aikavälillä vahinkoa verisuonten seinämille. Taudin eteneminen vaihtelee yksilöstä toiseen ja toistaiseksi ei olemassa keinoa, jolla voitaisiin ennustaa kunkin potilaan taudinkulun lopputulos. Tyypin 1 eli nuoruustyypin diabeetikoita on Suomessa noin 50 000. Suurin osa sairastuneista on lapsia ja nuoria.

Turkulaistutkijoiden löydös syntyi osana maailmanlaajuista Innodia-hanketta, johon osallistuu 31 akateemista instituutiota, useita lääkeyrityksiä sekä kaksi potilasjärjestöä. Hankkeen tarkoitus on löytää keinoja, joilla voitaisiin estää tyypin 1 diabeteksen syntyminen.