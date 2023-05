Nikamaepämuodostumien esiintyvyys kasvussa Suomessa, kaksi asiaa lisää merkittävästi riskiä

Suomessa todettiin vuosina 1997–2016 yhteensä 255 synnynnäistä nikamaepämuodostumaa. Esiintyvyys Suomessa on noin 1.9 per 10 000 elävänä syntynyttä ja kokonaisesiintyvyys noin 2.2 per 10 000. Väitöskirjan tekijän, Turun yliopistollisen keskussairaalan lastenkirurgian erikoislääkärin, Susanna Heiskasen mukaan esiintyvyys on etenkin viimeisinä tutkimusvuosina selkeästi ja tilastollisesti merkittävästi nousussa.

Synnynnäiset nikamaepämuodostumat ovat monimuotoinen ryhmä diagnooseja, joista lievimmissä pelkkä seuranta riittää. Vakavimmat vaativat skolioosin leikkaushoitoa tyypillisesti selkärangan katkaisuleikkauksen muodossa jo varhaislapsuudessa. Selkäranka kehittyy raskauden alkuvaiheessa raskausviikkojen 3 ja 8 välillä ja tämän kehityksen häiriintyminen johtaa nikamaepämuodostumien syntyyn. Kaiken kaikkiaan nikamaepämuodostumien esiintyvyydestä ja niiden riskitekijöistä on hyvin vähän julkaistua tietoa.

Vuodessa tehdään noin 15 leikkausta koko Suomessa, Helsingissä ja Turussa, näiden selkäepämuodostumien vuoksi. Leikkaus tehdään useimmille 2 tai 3 vuoden iässä ja osalle teini-iässä.

Ensisynnyttäjien ikä on noussut, mikä lisää odottavien äitien perussairauksien riskiä. Äidin sokeritauti, nivelreuma, hedelmöityshoidoissa käytetyt estrogeeni ja hepariini sekä äidin tupakointi raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana lisäsivät merkittävästi näiden epämuodostumien riskiä. Tutkimuksessa todettiin, että äidin ennen raskautta todettu diabetes nostaa nikamaepämuodostumien riskiä noin seitsemänkertaisesti.

Herkkyysanalyysien perusteella äidin raskaudenaikainen tupakointi näyttäisi lisäävän näiden epämuodostumien riskiä noin 1,5-kertaiseksi. Synnynnäisten nikamaepämuodostumien esiintyvyys on kasvanut 16 prosenttia seurantajakson aikana.

– Äidin tupakoinnin on aiemmissa tutkimuksissa todettu lisäävän myös synnynnäisten sydänvikojen, ruuansulatuskanavan sekä kasvojen alueen epämuodostumien riskiä. Raskautta suunnittelevien naisten tupakoinnin vähentämistä tulisi aktiivisesti edistää, Heiskanen toteaa tiedotteessa.

Turun yliopiston ja yliopistollisen sairaalan, Helsingin yliopiston ja yliopistollisen sairaalan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen väitöskirjahankkeessa selvitettiin nikamaepämuodostumien esiintyvyyttä ja tutkimuksien tulokset julkaistiin toukokuun lopussa julkaistiin lastenortopedian kärkilehdessä Journal of Pediatric Orthopaedics ja ortopedian ja traumatologian alan arvostetuimmassa The Journal of Bone and Joint Surgery –tiedelehdessä.