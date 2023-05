OSKARI SUMMANEN

Kauan kaavailtu ympäristövirtaama Askalan voimalaitoksella on toteutumassa. Virtaaman toteuttamisella pyritään mahdollistamaan muun muassa lohikalojen lisääntyminen Paimionjoen alaosalla. Kokeilun alettua on myös helpompi arvioida sitä, millaisia kunnostuksia joen alaosalla olisi syytä tehdä. Uomaa on perattu muun muassa tukinuiton tarpeisiin.