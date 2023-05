Mäyräemo jäi auton alle Nousiaisissa – pennut kateissa

Mäyräemo jäi varhain lauantaina auton alle Lemuntiellä Nousiaisissa, kertoo Turun eläinsuojeluyhdistys. Mäyrällä uskotaan olevan pienet imetettävät pennut jossakin, sillä sen nisät olivat turvoksissa.

Turun eläinsuojeluyhdistys pyytää ilmoittamaan mäyrän pennuista Tesyn hätäkeskukseen numeroon 0400213436.

Onnettomuus tapahtui osoitteessa Lemuntie 16.

Mäyrä parittelee yleensä keväällä. Pentuja syntyy maalis–huhtikuussa keskimäärin kaksi tai kolme. Pennut ovat syntyessään sokeita ja ne painavat noin 75–130 grammaa. Emä vieroittaa pennut noin noin 12 viikossa.

Mäyrä rakentaa laajoja käytäväverkostoja, joissa on kammioita perheyhteisön erilaisiin tarpeisiin. Pesät ovat käytössä läpi vuoden ja useiden sukupolvien ajan. Pesässä on luonteenomaisesti 3–10 suurta sisäänkäyntiä, joiden läpimitta on noin 25 senttimetirä. Ympärillä on yleensä suuret kasat kaivettua maata.