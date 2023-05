Autioituvatko keskustat vai eivät? Turun keskustaan on saatu kolmessa vuodessa 12 uutta ravintolaa ja kahvilaa, kaikista liiketiloista noin joka kymmenes on vapaana

Toriparkki on valmis ja kauppatorilla tehdään enää viimeisiä viilaustöitä. Mitä kuuluu Turun keskustassa sijaitseville yrityksille ja alueen elinvoimalle? Asiaa selvitettiin huhtikuussa kivijalkaliikkeiden elinvoimalaskennassa. Turku sai elinvoimaluvukseen 3,24, inasen paremman kuin ennen koronapandemiaa.

Keskustan elinvoimalukuja valtakunnallisesti julkaiseva Elävät Kaupunkikeskustat ry asemoi keskustat järjestykseen viiden keskeisimmän elinvoimamuuttujan avulla. Vertailussa 150 pistettä saanut Tamperee on elinvoimaisin, Helsinki 138 pisteellään kakkossijalla ja Turku 136 pisteellä aivan Helsingin kannoilla.

– Nyt on käynnissä ensimmäinen vuosi ydinkeskustan isojen remonttien jälkeen, joten suunta on jatkossakin varmasti nouseva. Vahvistamme keskustan elinvoimaa aktiivisesti lisäämällä markkinointia ja tukemalla tapahtumia. Myös kaupunkirakenteessa on edelleen luvassa parannuksia, Turun elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen kommentoi tiedotteessa.

Seuraava keskustan myllerrys on luvassa jo pian, kun Kauppahalli peruskorjataan ja sitä ympäröivä kortteli uudistuu.

– Keskeinen kortteli kohottaa profiiliaan vetovoimaisena kaupunkitilana, Kyynäräinen kuvailee.

Suomen elinvoimaisimmat kaupunkikeskustat Vertailussa mukana olleet viisi muuttujaa olivat kauppojen ja ravintoloiden osuus, vapaiden liiketilojen osuus, kaupallinen tiiviys, keskustan elinvoimaluku sekä asukastiheys yhden kilometrin säteellä kaupungin kaupallisesta keskipisteestä. Tampere 150 pistettä Helsinki 138 pistettä Turku 136 pistettä Pietarsaari 130 pistettä Porvoo 127 pistettä Tikkurila 115 pistettä Vaasa 109 pistettä Lappeenranta 107 pistettä Kuopio 104 pistettä, jaettu 9. sija Lahti 104 pistettä, jaettu 9. sija Oulu 104 pistettä, jaettu 9. sija Rovaniemi 102 pistettä, 12. sija

Turun keskustan tyhjien liiketilojen määrä on vähentynyt.

Kolmen vuoden tarkastelujaksolla keskustassa lauantaisin palvelevat liikkeet ovat vähentyneet 18 kappaleella, mutta kaikki vapautuneet tilat eivät suinkaan ole jääneet tyhjilleen. Vapaiden liiketilojen määrä on vähentynyt, ja niiden osuus on nyt vajaat 11 prosenttia, hyvin lähellä valtakunnallista keskiarvoa. Ravintoloita ja kahviloita Turun keskustaan on saapunut kolmessa vuodessa peräti 12 lisää.

– Turun profiili ruokakaupunkina on siis nähtävissä myös tässä tutkimuksessa, Turun ydinkeskustayhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsi Eronen iloitsee kaupungin tiedotteessa.

Kaupungin keskustasta on kadonnut eniten vapaa-ajan kauppoja, kuten urheilu- ja harrastusvälinekauppoja. Sen sijaan kauneus- ja hyvinvointipalveluiden tarjoajien määrä on Turussa noussut.