Turkulainen rakennusyhtiö laajenee alan vaikeuksista huolimatta – Oulun ja Tampereen seudulle alkaa nousta taloja ensi vuoden aikana

Turkulainen rakennusyhtiö Aura-Rakennus laajentaa jälleen toimintaansa perustamalla uusia tytäryhtiöitä Oulun ja Tampereen seuduille.

Pirkanmaan ja Pohjois-Suomen yksiköt ovat hankkineet ensimmäiset tonttinsa. Aiemmin konserni laajensi toimintaansa jo Uudellemaalle.

– Laajentuminen on strategiamme mukainen seuraava askel. Olemme asettaneet laajentumisen ehdoiksi tietyt taloudelliset virstanpylväät, jotka olemme saavuttaneet tavoiteaikataulussa, Aura Rakennuksen toimitusjohtaja Mikko Kilpi sanoo tiedotteessa.

Tytäryhtiöille haetaan parhaillaan paikallista johtoa ja nimityksistä kerrotaan alkukesästä. Uudet tytäryhtiöt Tampereen ja Oulun seuduilla tulevat keskittymään asuntorakentamiseen. Yhteistyöverkoston kautta yhtiöt ovat myös mukana kehittämässä logistiikka-, varasto- ja toimistohankkeita.

– Vaikka asuntokauppa on hiljentynyt, emme ole supistaneet hankekehityksemme toimintoja. Rakennusalalla investointipäätöksistä rakentamisen aloittamiseen voi mennä aikaa lähes vuosi. Siksi on tärkeää, että meillä on hankkeita vireillä, kun talous jälleen piristyy. Aktiivisen hankekantamme avulla pyrimme pitämään tuon ajan mahdollisimman lyhyenä, Kilpi jatkaa.

Aura-Rakennuksen Pohjois-Suomen yksikön ensimmäiset kohteet rakentuvat Oulun vuoden 2025 asuntomessualueelle. Pirkanmaan yksikkö rakentaa Tampereen Tesoman alueelle kaksi kerrostaloa, joiden rakentamisen on määrä alkaa ensi vuoden kesällä.

Aura-Rakennuksen tilauskanta on tällä hetkellä noin 70 miljoonaa euroa ja rakenteilla on noin 700 asuntoa.

