Saaristossa kerätään romuveneitä jo kuudetta kesää – lasikuituvene sopii sementin raaka-aineeksi

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJG) ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n ainutlaatuinen romuvenekeräys pyörähtää jälleen kesän tullen käyntiin. Paraisten ja Kemiönsaaren saaristosta kerätään käyttökelvottomia veneitä kampanjan voimin nyt kuudetta kertaa. Romuveneiden poissannti saaristosta on välttämätöntä, sillä luontoon jätettynä ne aiheuttava vesistöjen roskaantumista.

Keräys on tehokas keino ehkäistä hylätyistä veneistä irtoavan makro- ja mikroroskan siirtymistä vesistöihin, sanoo PSS ry:n aluepäällikkö Katriina Murto tiedotteessa.

Käytöstä poistuneet veneet pyritään noutamaan PSS ry:n viikoittaisen ympäristöhuoltotyön lomassa, M/S Roopen reitin varrelta. Veneitä noudetaan pois ainoastaan sellaisista paikoista, joista veneen kuljettaminen maanteitse ei ole mahdollista. Veneiden keräyksestä peritään kuljetus- ja jätteenkäsittelymaksu, jonka laskuttaa LSJH. Yksittäisen alle viisi metriä pitkän veneen kuljetus- ja jätteenkäsittelyhinta on yhteensä 165 euroa. Mikäli vene on pidempi kuin 5 metriä, lisätään hintaan 15 euroa per alkava metri. Kun samasta kohteesta kerätään useampi vene, venekohtaisesta hinnasta tulee edullisempi.

Keräysalue rajoittuu idässä Rosalaan, lännessä Kihtiin ja pohjoisessa Naantalin ja Maskun saariston alueelle.

Pois kerättyjä lasikuituveneita on alettu viime vuodesta lähtien hyödyntää raaka-aineena sementin valmistuksessa.

Saaristomeren venekeräyksessä kerätyt sekä LSJH:n lajitteluasemilla vastaanotetut lasikuituveneet toimitetaan Kuusakoski Oy:lle, joka valmistaa niistä sementin raaka-ainetta. Veneiden sisältämä lasikuitu korvaa prosessissa muun muassa neitseellistä kalkkikiveä ja energiana hyödynnettävä muovi fossiilista polttoainetta, joten menetelmä vähentää päästöjä. Käyttökelvottoman veneen voi ilmoittaa mukaan keräykseen 31. heinäkuuta mennessä.

Romuveneen voi kuljettaa lajitteluasemalle myös itse.