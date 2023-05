Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän uusi kiinteistöjohtaja valittu

Nykyinen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Seppo Kosola jää eläkkeelle vuodenvaihteessa. Kirkkoneuvoston torstain 25. toukokuuta yhteisessä kokouksessa uudeksi kiinteistöjohtajaksi valittiin Kalle Luoma, joka aloittaa tehtävässään 1.1.2024.

– Tulen mielelläni seurakuntayhtymään ja odotan innolla uutta näkökulmaa rakennuttamiseen ja kiinteistöjen kehittämiseen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten parissa, Luoma toteaa tiedotteessa.

Hän siirtyy seurakuntayhtymään Sitowise Oy:n Länsi- ja Pohjois-Suomen rakennuttamisyksikön johtajan tehtävästä. 52-vuotias Luoma on koulutukseltaan talonrakennustekniikan diplomi-insinööri. Hänen pääaineensa oli rakentamistalous.

Luoma on työskennellyt rakennuttajakonsulttina 23 vuotta ja suurimman osan urastaan hän on toiminut yrittäjänä. Luoma on työskennellyt myös Saksassa ja hänen perheeseensä kuuluu puolison lisäksi kolme lasta.

Kiinteistöjohtajan tehtäviin kuuluu seurakuntayhtymän kiinteistöpalvelujen ja hautaustoimen johtaminen. Hakijoita virkaan oli 24 ja heistä kuusi henkilöä haastateltiin.